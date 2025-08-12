Prije nekoliko dana stigao je u Hajduk, a sad mu je sjela ogromna cifra

Ante Rebić prije nekoliko je dana stigao u Split i potpisao za Hajduk. Ante Rebić stigao je kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s Lecceom.

Prije toga Rebić je bio član Besiktasa u kojem se igrao jednu sezonu i upisao 23 nastupa, ali nije se u dobrim odnosima rastao s klubom. Rebiću su nudili 2 i pol milijuna eura za raskid ugovora, a čini se da je sad taj novac i dobio jer je predsjednik Besiktasa Serdal Adali govorio o klupskim financijama za turske medije.

"Prije samo 15-20 dana platili smo 16-17 milijuna eura za bivše igrače poput Aboubakara, Amarteya, Montera, Rebića, Joea Worrala, Umuta Meraşa i Onura Buluta, koji danas više nisu u našoj momčadi.

Osim toga, prošli tjedan je zaključena tužba protiv našeg kluba u vezi s neplaćenim naknadama agentima iz prethodnih godina. U narednim danima isplatit ćemo preko 80 milijuna turskih lira mnogim igračima, uključujući Boyka, Utkua Yuvakurana, Canera Erkina, Atinça Nukana i Pepea".

Ante Rebić očito će biti dobro potkovan i prije prve plaće u Hajduku, a sada je jasnije zašto je pristao na uvjete Gorana Vučevića.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavasović Visković: 'Kustić nije idealan, ali s HNS-om gdje su Svetina i njegovi nećemo ni razgovarati'