PRPIĆ PRVAK PORTUGALA

Benfica ostala neporažena, ali slavi se u Portu

Benfica ostala neporažena, ali slavi se u Portu
Foto: Diogo Baptista/Alamy/Profimedia

Portu je ovo prvi naslov prvaka Portugala nakon četiri godine posta

3.5.2026.
8:15
Hina
Dva kola prije kraja portugalske Primeira lige nogometaši Porta osigurali su novi naslov prvaka, svoj 31. u povijesti. Do tog su podvig stigli nakon domaće pobjede protiv Alverce od 1-0.

Rekorder Primeira lige i dalje ostaje Benfica koja je osvojila 38 naslova. Porto ih sada ima 31, s tim da je posljednji osvojio 2022. godine, dok je Sporting 21 put bio prvak, a taj je klub posljednje dvije sezone bio najbolja portugalska momčad.

Porto je ove subote na svom Dragao stadionu svladao Alvercu s minimalnih 1-0 čime je matematički osigurao naslov prvaka. Dva kola prije kraja Porto ima 85 bodova, odnosno, nedostižnih devet više od Benfice koja je ove subote odigrala tek 2-2 na gostovanju kod Famalicaa. Vodila je Benfica 2-0 golovima Schjelderupa s bijele točke u 12. i Riosa u 19. minuti.

Ostala je Benfica s igračem manje u 55. minuti kada je isključen Otamendi, a domaći sastav je to iskoristio do kraja te je postigao dva gola za konačnih 2-2. Strijelci su bili De Amorim u 67. i Abubakar u 78. minuti.

Hrvatski napadač Franjo Ivanović je bio u početnoj postavi Benfice te je zamijenjen u 85. minuti.

Za Porto je pogodak odluke postigao Bednarek u 40. minuti, dok hrvatski nogometaš Dominik Prpić nije konkurirao za ovaj dvoboj.

Treći Sporting ima tri boda manje od druge Benfice, ali i utakmicu manje.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
