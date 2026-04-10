Ovakav autogol ne viđa se često, a ono što je uslijedilo bilo je još gore za mladu zvijezdu

Porto i Nottingham Forest odigrali su 1:1 na stadionu Estádio do Dragão, pa će odluka o pobjedniku pasti u uzvratu u Nottinghamu za prolazak dalje u Europskoj ligi.

Domaća momčad brzo je došla do prednosti. Već u 11. minuti William Gomes razveselio je navijače i doveo Porto u vodstvo 1:0. Međutim, samo dvije minute kasnije uslijedio je šok za domaćine.

S otprilike 40 metara Martim Fernandes odlučio je vratiti loptu svom vrataru Diogo Costa, no učinio je to prejakim udarcem. U tom trenutku vratar nije bio spreman na takvu reakciju, pa lopta završava u mreži za 1:1. Ispostavilo se da je to bio i konačan rezultat susreta, unatoč prilikama na obje strane do kraja utakmice.

Nespretan autogol

Njegova večer tu nije završila. Samo sedam minuta nakon autogola morao je napustiti igru zbog ozljede.

Fernandes, 20-godišnji desni bek, tek se prošle sezone ustalio u prvoj momčadi Porta. U klub je stigao još kao dječak, prošao omladinsku školu i razvoj nastavio kroz drugu momčad. Danas je član portugalske reprezentacije do 21 godine, a unatoč ovom teškom nastupu, i dalje se smatra jednim od perspektivnijih igrača kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Samo par minuta u autu s jednim od najboljih vozača svijeta dovoljno je da se zaljubite u ovaj sport