Nije bilo vatrometa na početku subotnjeg programa u Premier ligi

Dvoboj prvog kola engleske Premier lige, u kojoj je Aston Villa u Birminghamu ugostila Newcastle United, završila je bez pogodaka.

Gosti nisu iskoristili igrača više, kojeg su imali od 66. minute, kad je izravan crveni karton zaradio Ezri Konsa.

U subotu su na rasporedu još četiri utakmice. Od 16 sati će igrati Brighton - Fulham, Sunderland - West Ham United i Tottenham Hotspur - Burnley, dok će u 18.30 sati započeti dvoboj Wolverhampton Wanderersa i Manchester Cityja.

U petak je odigran prvi dvoboj nove sezone, u kojem je Liverpool na svom Anfieldu svladao Bournemouth s 4-2.

POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Balić analizirao debakl Hajduka u Albaniji