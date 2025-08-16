SLAB START /

Nije bilo vatrometa na početku subotnjeg programa u Premier ligi

Foto: Profimedia

Gosti nisu iskoristili igrača više, kojeg su imali od 66. minute

16.8.2025.
15:54
HINA
Profimedia
Dvoboj prvog kola engleske Premier lige, u kojoj je Aston Villa u Birminghamu ugostila Newcastle United, završila je bez pogodaka.

Gosti nisu iskoristili igrača više, kojeg su imali od 66. minute, kad je izravan crveni karton zaradio Ezri Konsa.

U subotu su na rasporedu još četiri utakmice. Od 16 sati će igrati Brighton - Fulham, Sunderland - West Ham United i Tottenham Hotspur - Burnley, dok će u 18.30 sati započeti dvoboj Wolverhampton Wanderersa i Manchester Cityja.

U petak je odigran prvi dvoboj nove sezone, u kojem je Liverpool na svom Anfieldu svladao Bournemouth s 4-2.

Aston VillaNewcastle UnitedPremier League
