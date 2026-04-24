Ako u nedjelju osvoji naslov, Dinamo ga neće slaviti: Evo zašto

Dinamo ovoga vikenda može potvrditi osvajanje novog naslova prvaka, ako na svom Maksimiru pobijedi Varaždin u utakmici 32. kola SHNL-a. Plavi u utakmicu ulaze kao veliki favoriti i sve osim njihove pobjede predstavljalo bi iznenađenje, no u slučaju da dođu do tri boda i potvrde titulu pobjedom četiri kola prije kraja prvenstva, izostat će veliko slavlje na Maksimiru.

Večernji list je objavio da na Maksimiru za nedjelju ne pripremaju veliku proslavu, zbog poštovanja prema drugoplasiranoj momčadi na tablici SHNL-a Hajduku i trećeplasiranom Varaždinu, protiv kojega tada i igraju.

Iz kluba doznaju da Dinamov predsjednik Zvonimir Boban 'previše respektira Varaždin i Hajduk' te da zbog toga neće biti nikakve pripreme šampanjca.

Dinamo je nakon 31. odigranog kola vodeća momčad SHNL-a sa 73 boda, drugi hajduk ih na kontu ima 60, a treći Varaždin 47.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće navijača dočekale Sučića i Ćaletu-Cara nakon osvajanja Kupa Kralja