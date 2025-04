Višnja sa sportskog fakulteta je hit: 'Ženski sport je podcijenjen, a talent ništa bez rada'

Višnja Stefanović je talentirana srpska košarkašica rođena 12. ožujka 2001. godine. Poznata je po svojoj igri na poziciji krilnog centra i nastupima u regionalnim natjecanjima. Igra sjajno leđima prema košu...

Košarkaška karijera

Visoka 190 cm, Stefanović je svoju vještinu razvijala igrajući za nekoliko klubova. Tijekom dosadašnje karijere nosila je dres Kraljeva, beogradskog Art Basketa te crnogorskog kluba Budućnost iz Podgorice.

Njezin talent prepoznat je i na reprezentativnoj razini, gdje je nastupala za sve mlađe kategorije nacionalnog tima Srbije, uključujući i U20 selekciju na Europskim Challengerima.

Zapaženi nastupi i angažmani

Osim klupskih i reprezentativnih obveza, Višnja Stefanović sudjelovala je i na prestižnim međunarodnim događajima. Bila je jedna od sudionica kampa Basketball Without Borders (BWB) Europe 2018 u Beogradu, koji okuplja najperspektivnije mlade igrače Europe pod pokroviteljstvom NBA i FIBA-e. Pokazala je i svoju humanitarnu stranu sudjelovanjem u dobrotvornoj utakmici "Koš za sreću", organiziranoj za pomoć obitelji Stojićević, gdje je igrala uz poznate sportaše i javne osobe.

Osobni život

Izvan košarkaških terena, Višnja je početkom 2024. godine ušla u novo životno poglavlje, postavši majka kćerke Kasie u siječnju.

Višnja Stefanović predstavlja primjer mlade sportašice koja uspješno gradi karijeru na regionalnoj sceni, istovremeno sudjelujući u važnim sportskim i humanitarnim inicijativama. Višnja Stefanović završila je menadžment u sportu na Fakultetu za sport u Beogradu.

“Košarku sam počela trenirati 2014. godine, kada su naši košarkaši osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu. Taj doček na balkonu je ostavio veliki utisak na mene, pa je to da kažem bila prekretnica. Inače potičem iz sportske porodice, gdje su mi tata i brat bivši košarkaši, otac je takođe bio košarkaški trener, a sestra rukometašica”, objasnila je svoje početke za MeridianSportBH košarkašica Art Basketa Višnja Stefanović i nastavila:

“Generalno mislim da bi ženska košarka trebala više biti zastupljenija. Također mislim da bi više trebalo da se više ulaže u žensku košarku, tako bi i liga bila kvalitetnija” – rekla je Višnja Stefanović i dodala:

“Ženski sport je podcijenjen, bez obzira o kome sportu je riječ. Zašto je to tako, ne znam. Uglavnom se naglasak stavlja na reprezentacije i ako tu ima uspjeha, to se malo isprati, piše se o tome par dana, ali to je to. Prvenstva unutar država rijetko tko prati. Citirala bih velikog Grega Popovića, od koga sam dobila ovaj savjet, a to je da talent ne znači ništa bez vrijednog rada, discipline i posvećenosti. Takođet bih dodala da moraš volljeti to što treniraš ako želiš uspijeti“.