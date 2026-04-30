Mali u braku s 'najljepšom ženom na svijetu': 'Tražila bih te u ovom i svakom drugom životu'

Diego Schwartzman, bivši argentinski tenisač koji je poznat po nadimku "mali", nekad osmi tenisač svijeta prema ATP ljestvici (12. listopada 2020. godine), godinama je bio poznat po svojoj uspješnoj teniskoj karijeri i iznimnoj borbenosti na terenu. Sad kad je u teniskoj mirovini, pažnju javnosti privlači i njegov privatni život.

Nakon što je objavio zaruke, a potom i brak s dugogodišnjom partnericom Eugenijom De Martino, mnoge je zainteresiralo tko je žena koja je osvojila njegovo srce i za koju Diego govori kako je "naljepša žena na svijetu".

Eugenia, koja se uspješno bavi modelingom, glumom i poduzetništvom, daleko je više od “supruge poznatog sportaša”. Iako danas djeluju kao savršen par, njihova ljubavna priča nije započela odmah.

Upoznali su se 2019. preko zajedničkog prijatelja, dizajnera Rickyja Sarkanyja, ali su se zbližili tek kasnije zahvaljujući još jednoj prijateljici koja ih je ponovno spojila. Zanimljivo je da su se, kako su otkrili u videu za ATP Tour, zapravo poznavali i ranije jer je jedna Eugenijina prijateljica bila Diegova poznanica iz djetinjstva.

Njihov prvi izlazak bio je pomalo neobičan. Zajedno su otišli u supermarket kupiti stvari za druženje s prijateljima. Službeno su u vezu ušli 15. rujna 2019., iako je Eugenia kasnije kroz šalu priznala da je inzistirala da je Diego “službeno” pita za vezu jer je smatrala da je to ispravno. Od tada su praktički nerazdvojni...

Eugenia mu je stalna podrška, prati ga na turnirima diljem svijeta. Od Wimbledona do US Opena, a njihove društvene mreže pune su zajedničkih trenutaka s putovanja, od planinskih krajolika do tropskih destinacija.

Za spomenuti kako je Diego Schwartzman bio sjajan tenisač. Prije šest godina bio je polufinalist kultnog Roland Garrosa. Stil igre bio mu je jako borben, agresivan, brz i defanzivan. To su mu bili aduti i nije ga bilo lako slomiti.

Nadimak "el peque", što u prijevodu znači "mali", dodijeljen je Diegu Schwartzmanu zbog visine od "samo" 170 centimetara.

Samo za usporedbu, Eugenia De Martino visoka je 180 cm, dakle 10 cm viša od Diega.

POGLEDAJTE VIDEO: Miami je 'soft launch' nove sezone Formule 1: 'Karte su ponovno izmiješane'