A UTAKMICA JOŠ NIJE NI POČELA / Snimka tučnjave iz Splita prije derbija Hajduka i Dinama

Situacija na tablici nikad nije bila napetija, a do kraja je samo još četiri kola. No, dok se čeka utakmica koja je na rasporedu od 16.00 sati, na ulicama Splita već dolazi do tučnjava.