Slavni i poznati / Svi su gore! Od čelnika koji ima kuću na Hvaru do kontroverznog 83-godišnjaka s teškim optužbama

Nakon milanskog Intera plasman u finale nogometne Lige prvaka izborio je i Paris Saint-Germain koji je u uzvratnom susretu polufinala na Parku prinčeva pobijedio Arsenal sa 2-1 i tako potvrdio londonskih 1-0. Golove za pariški sastav zabili su Fabian Ruiz (27) i Achraf Hakimi (72), dok je strijelac za goste bio Bukayo Saka (76). Spektakularni dvoboj na Parku prinčeva privukao je veliki broj poznatih i slavnih. Kamere su tako na tribinama snimile Omar SY-ja i Tonyja Parkera, Gimsa, Josha Kroenkea, Saida Chabanea, Nassera Al Khelaifija, predsjednika PSG-a, Carlosa Bianchija, Gillesa Morettona, predsjednika Teniskog saveza Francuske i bivšeg tenisača, Javiera Pastorea, Yael Braun Pivet, Aleksandera Čeferina, predsjednika UAEFA-e itd, Françoisa Henrija Pinaulta, Dider Deschampsa, izbornika nogometne reprezentacije Francuske, bivše nogometaše Luisa Fernandeza i Amaru Simbu, Marca Guillaumea, slavnog bivšeg nogometaša Luisa Figa, Davida Ginolu, Pierre Gaslyja, francuskog vozača Formule 1, kontroverzonog Noela Le Graeta itd.

PSG će u finalu 31. svibnja na Allianz Areni u Munchenu igrati protiv Intera koji je u dvije fantastične polufinalne utakmice porazio Barcelonu ukupnim rezultatom 7-6. Prva utakmica u Barceloni je završila 3-3, dok je Inter u uzvratu na San Siru slavio sa 4-3 nakon produžetaka.

Interu će to biti drugo finale u posljednje tri sezone, ukupno sedmo, a do sada je slavio tri puta (1964, 1965, 2010). S druge PSG je samo jednom dogurao do finala, 2020. kada je izgubio od Bayerna.