Pravi Ronaldo pokupio prostitutke i šokirao se: 'Bili su muškarci. Puno sam plakao'

Ronaldo Luís Nazário de Lima ili skraćeno Ronaldo jedan je od najboljih nogometaša svih vremena. Za njega stoji ona konstrukcija da je samo jedan pravi Ronaldo. Ronaldo Luís Nazário de Lima igrao je nogomet o kojem se i dan danas priča, međutim osim nogometa Ronaldo je imao i zanimljiv ljubavni život, a jedna situacija zauvijek će ga pratiti. To je seks skandal s prostitutkama za koje je prekasno shvatio da su muškarci, pa je jedan od njega pokušao iznuditi velike količine novca. I dan danas se o tome priča, noć koju je doživio, nenormalna, nalik je filmu Mamurluk. Samo što je on bio sam u priči, bez prijatelja...

Što se točno dogodilo?

Dakle, brazilski "Fenomen" našao se u središtu bizarne situacije koja je uključivala prostitutke, motel, pokušaj iznude i šokantno otkriće koje je odjeknulo diljem svijeta.

Dok se u 2008. u Brazilu oporavljao od teške ozljede koljena koja mu je prijetila karijeri, jedna noć u Rio de Janeiru pretvorila se u noćnu moru koja je trajno obilježila njegovu inače blistavu biografiju...

Proslava pošla po zlu

Bila je to noć slavlja. Ronaldo, strastveni navijač Flamenga, proveo je večer na legendarnoj Maracani, stadionu koji je nekad primao 100 000 ljudi, gledajući pobjedu svog voljenog kluba nad rivalom Botafogom. Nakon utakmice, odvezao je svoju tadašnju djevojku, Biju Antony, kući. No, umjesto da završi večer, tada 31-godišnji napadač AC Milana odlučio je potražiti dodatnu zabavu.

Vrag mu nije dao mira, pa je Ronaldo u zoru u zloglasnoj četvrti Barra da Tijuca pokupio prostitutku. Na njezin prijedlog, pridružile su im se još dvije "kolegice", a Ronaldo je pristao platiti po 300 dolara za svaku. S dogovorenom pratnjom uputio se u obližnji motel, nesvjestan da će se ta odluka pretvoriti u jedan od najvećih skandala u povijesti modernog nogometa...

Šok u motelu i početak noćne more

Ono što je trebalo biti diskretan provod, ubrzo se pretvorilo u scenu iz nadrealnog filma. Po dolasku u motelsku sobu, Ronaldo je shvatio svoju kobnu pogrešku. Tri "dame" koje je pokupio zapravo su bili muškarci – transvestiti. Prema policijskom izvješću, nogometaš je bio šokiran i odmah je pokušao prekinuti dogovor te ih otjerati. Menadžerica motela kasnije je svjedočila da je Ronaldo, koji je bio odjeven i djelovao trijezno, ponudio grupi oko 400 € samo da odu i zaborave na cijeli incident. Međutim, oni nisu htjeli prihvatiti dolare, pa je menadžerica morala promijeniti novac u brazilske reale. No, prije nego što je isplata izvršena, situacija je dramatično eskalirala.

Pokušaj iznude

Jedan od transvestita, kasnije identificiran kao 21-godišnji Andre Luis Ribeiro Albertino, poznat pod imenom Andreia, vidio je priliku za brzu zaradu. Prema Ronaldovom iskazu policiji, Andreia je od njega zatražio vrtoglavih 50.000 reala (tada oko 20.000 €) kako bi šutio i spriječio da priča dospije u medije. Kada je Ronaldo odbio platiti, Andreia je, prema navodima svjedoka, postao agresivan. Navodno je počupao telefonske žice u naletu bijesa.

New York Times: 'Ronaldo je bio na policiji, bila je to luda noć'

"Puno sam plakao. To je nevjerojatna sramota i veliko razočaranje. Bila je to golema pogreška u mom privatnom životu. To je bila najgora odluka u mom životu', ispričao je umirovljeni nogometaš svojedobno u intervjuu za poznate brazilske novine O Globo.

Ovaj je slučaj odjeknuo svijetom te godine. Poznati američki New York Times donio je zanimljivo viđenje tog skandala:

"U gradu poznatom po seksualnoj toleranciji, muškarci koji blistaju na nogometnom terenu podvrgnuti su drugačijem, mačo standardu. Navijači su prošli tjedan plakali kada je Ronaldo Luis Nazário de Lima - brazilska ikona poznata u svijetu nogometa jednostavno kao Ronaldo - ispitan od strane policije u Riju nakon što je pozvao tri muške prostitutke u transvestitskoj odjeći u motelsku sobu s plaćanjem po satu. Ronaldo, napadač legendarnog talijanskog nogometnog kluba AC Milan, rekao je policiji u ponedjeljak da je pokušao otpustiti transvestite, uz plaću, nakon što je otkrio da su muškarci. No, jedan od muškaraca tvrdio je da mu nije dan dogovoreni iznos, a policija je intervenirala, objavljujući privatni trenutak koji otkriva koliko ozbiljno neki Brazilci shvaćaju mušku kulturu nogometa.

Sve je završilo oko 8 ujutro sljedećeg dana

New York Times je napisao i sljedeće u svom velikom tekstu iz svibnja 2008.:

"No, ne čine se svi brazilski nogometni navijači spremni oprostiti i zaboraviti. Izvještaji o Ronaldovoj ludoj noći, koja je završila oko 8 sati ujutro, ovdje su postala vijest na prvoj stranici. Da budemo jasni, kritike s kojima se suočava nisu ništa u usporedbi s medijskom pomamom koja bi vjerojatno izbila u drugim zemljama gdje je prostitucija ilegalna - a seksualno rigidnija. Ipak, činjenica da je Ronaldova nezgoda već nekoliko dana na naslovnicama - i da su ga neki karikaturisti i blogovi učinili metom šala, čak i dok su drugi komentatori rekli da je njegovo ponašanje nedostojno uzora - dokaz je da se nogometne zvijezde drže drugačijeg standarda. Za te navijače, bit takozvane "lijepe igre" duboko je muška, a od njezinih poznatih igrača očekuje se da budu primjeri heteroseksualnosti.

'Navijači ovdje nisu šokirani nogometašima koji idu s prostitutkama", rekao je Roberto da Matta, antropolog.

'Ali, mnogi će dovesti u pitanje igračevu muževnost.' - navode tadašnji novinari New York Timesa Alexei Barrionuevo i Joshua Schneyer.

Fernando Santos je isto pričao o tom slučaju:

"Pretpostavljam da se iza zatvorenih vrata mnogo toga dogodilo između Ronalda i te trojice transvestita“, rekao je 45-godišnji Santos, ispijajući pivo u četvrtak nakon što je odigrao nogometnu utakmicu.

"Ako ponovno bude igrao u Brazilu, bit će uvreda s tribina.“

Prostitucija je ovdje legalna, a Ronaldo se ne suočava s kaznenim prijavama. Njegovo ponašanje je bilo "u najboljem slučaju nemoralno", izjavio je Carlos Augusto Nogueira, istražitelj, u televizijskim izjavama.

Otkad se pridružio brazilskoj reprezentaciji sa 17 godina, Ronaldo je povezivan s nizom prekrasnih žena, od manekenki do slavnih osoba.

Imidž ženskaroša

Dvije bivše djevojke koje su se pojavile u Playboyu 1998. godine dobile su nadimak "Ronaldinhas" u časopisu. Godinu dana nakon toga, Ronaldo se oženio i dobio sina, a zatim se razveo nakon četiri godine. Kasnije je bio kratko zaručen s brazilskom manekenkom i MTV osobom, Danielom Cicarelli, a kasnije je hodao s brazilskom manekenkom Raicom Oliveirom.

Sada je njegov imidž legendarnog ženskaroša zasjenjen njegovom očiglednom zbunjenošću, ma koliko kratkotrajnom, oko toga jesu li prostitutke uopće bile žene.

"Nogometni milje ovdje se doista distancira od bilo kakvog nagovještaja homoseksualnosti, unatoč tome što je prihvaćena u društvu općenito", rekao je tada Sócrates, bivša nogometna zvijezda koja je preminula 2011.

Ronaldo je tijekom godina dobio poštovanje brazilskih medija zbog svojih podviga na terenu. Nakon što je odrastao u Bento Ribeiru, skromnom kvartu u Riju, gotovo cijelu svoju profesionalnu karijeru proveo je u inozemstvu i postao jedan od najplaćenijih igrača na svijetu. Igrao je za reprezentaciju i vodeći je strijelac na svjetskim prvenstvima s 15 golova.

Za spomenuti kako je Ronaldo, osim mnogo novaca i sponzora, te lude noći ostao i bez djevojke. Eh, što ti je život!