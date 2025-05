Zanosne sportašice ukrale pažnju na MET Gali: Tko je oduševio, a tko podbacio?

Supruga jednog od najvećih igrača svih vremena, LeBrona Jamesa, pojavila se sama jer je on zbog ozlijede bio u nemogućnosti doći

Događaju je i prisustvovao novi quarterback New York Giantsa i NFL zvijezda Russell Wilson i njegova djevojka, pjevačica Ciara

U gradu koji nikada ne spava, New Yorku, sinoć je zablistala MET Gala, jedno od najprestižnijih događanja modne sezone. Crvenim tepihom u New Yorku prošetale su najveće svjetske zvijezde – od NFL-ovaca, preko vrhunskih atletičara, pa sve do vozača Formule 1.

Tko je sve bio prisutan i kako su se odjenuli? Pogledajte sami! Vi budite modna policija – jer iako su svi financijski i više nego osigurani, modni ukus ostaje stvar osobne percepcije.

Jesu li ove sportske ikone trebale ostati na sportskim terenima ili mogu kročiti i modnim pistama? Procijenite sami.