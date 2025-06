Nekad je bio najskuplji na svijetu, a sada je sa slavnom djevojkom u centru skandala: Procurili detalji

Bivši engleski nogometni reprezentativac Andy Carroll i slavna stilistica Lou Teasdale nedavno su se našli u središtu medijske pozornosti, no ne zbog svoje glamurozne veze, već zbog niza incidenata tijekom odmora na grčkom otoku Mykonosu koji su kulminirali dvostrukom policijskom intervencijom. Par, čija je veza od početka pod povećalom javnosti, proživio je dramatične trenutke koji su bacili sjenu na njihov idilični bijeg u Grčku.

Tko je Lou Teasdale? Od stilistice One Directiona do WAG ikone

Prije nego što je postala poznata kao nova partnerica kontroverznog nogometaša, Lou Teasdale (41) izgradila je impresivnu karijeru. Svjetsku slavu stekla je kao glavna frizerka i vizažistica megapopularnog boy benda One Direction, prateći ih na turnejama i oblikujući njihov prepoznatljiv izgled. Njezin utjecaj na pop kulturu bio je golem, a njezina knjiga "The Craft: DIY Hair and Beauty" postala je vodič za mlade željne modernog i edgy stila.

Rođena u Yorkshireu, Lou se s 18 godina preselila u London gdje je, nakon školovanja na prestižnom London College of Fashion, radila na projektima poput "The X Factor" i "Britain's Got Talent". S vremenom je evoluirala od stilistice s kosom duginih boja u uspješnu poduzetnicu. Zajedno sa sestrom Louisa Tomlinsona, Lottie, pokrenula je uspješan brend za samotamnjenje, Tanologist. Njezin privatni život također je bio predmet interesa medija, a povezivalo ju se s komičarom Davidom Walliamsom i zvijezdom reality showa "SAS: Who Dares Wins", Jayem Mortonom.

Raskošna romansa i prva policijska intervencija

Veza između Carrolla (36) i Teasdale započela je prošle godine, nedugo nakon što je nogometaš potvrdio razvod od supruge Billi Mucklow, s kojom je proveo 11 godina. Carroll, nekoć najskuplji britanski nogometaš, bio je oduševljen novom vezom, opisujući je kao "potpuno drugačiji svijet" i hvaleći Louinu altruističnu prirodu.

Međutim, idila je grubo prekinuta na Mykonosu. Prvi incident dogodio se u prepunom restoranu uz plažu, Nikolus Tavern. Svjedoci su opisali nogometaša kao "vrlo pijanog i bijesnog" na svoju partnericu. "Koristio je vrlo ružne riječi. Bilo je to neprimjereno ponašanje, a žena je izgledala jako uzrujano", izjavio je jedan od zaposlenika za The Sun. Drugi gost je dodao kako je Carroll vikao "Gotov sam s nama!" te da je situacija bila toliko neugodna da je razmišljao o intervenciji. Ubrzo je stigla policija koja je Carrolla odvela u stranu na razgovor. Nakon toga mu je dopušteno da se vrati za stol, plati račun i napusti restoran s Lou.

Eskalacija u hotelu i odvođenje u postaju

Mir nije dugo potrajao. Samo nekoliko sati kasnije, policija je ponovno pozvana, ovaj put u butik hotel gdje je par odsjeo, a noćenje košta oko 590 €. Hotelsko osoblje alarmiralo je policiju zbog štete u sobi. "Da, odsjeli su ovdje. Razbio je vrata", potvrdio je jedan od zaposlenika hotela.

Policajci su ovoga puta Carrolla otpratili u lokalnu policijsku postaju na ispitivanje. Iako nije uhićen niti je protiv njega podignuta prijava, incident je bio dovoljno ozbiljan da je Lou Teasdale te noći napustila hotel i odsjela u ekskluzivnom privatnom klubu Soho Roc House. Sljedećeg dana, Carroll je viđen kako sam i turobnog izraza lica sjedi pored bazena u elitnom beach clubu SantAnna, bez pića u ruci. Svjedoci s leta za povratak kući također su primijetili napetost, navodeći kako se par i dalje svađao, a Lou ga je u jednom trenutku optužila da je bio s druge dvije žene tijekom odmora.

Unatoč burnim događajima, čini se da je par izgladio nesuglasice. Njihova zajednička izjava za medije umanjila je ozbiljnost situacije, opisujući je kao "žustru raspravu kakvu većina parova povremeno ima" i tvrdeći da je "situacija prenapuhana od strane zainteresiranog pojedinca". Izjavili su da su "vrlo sretni, zaljubljeni i da se vesele zajedničkoj budućnosti". Nedavne fotografije, uključujući i onu s proslave Očeva dana, sugeriraju da su odlučili ostaviti dramu na Mykonosu iza sebe i nastaviti svoju vezu, daleko od očiju javnosti koje ih, bez sumnje, i dalje pomno prate.