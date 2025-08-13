Mirku Filipoviću umrla vrlo bliska osoba: 'Otišao je jutros...'

Mirko Cro Cop Filipović jučer je svojm fanovima preko Facebooka obznanio tužnu vijest. Emotivnom se objavom oprostio od svoga prijatelja Drage.

"Jutros je otišao moj prijatelj Drago. Čovjek kojeg sam poznavao doslovno od kada sam se rodio jer je umjesto mog oca, koji je ležao u bolnici, došao po mene i moju mamu u rodilište u Vinkovcima i i odvezao me kući u Privlaku. Bio je istinska legenda i veže nas jako puno zajedničkih doživljaja, anegdota, a nekoliko puta je sa mnom išao i na borbe u Japan. Mogao bi napisati knjigu o našim doživljajima i putovanjima. Počivaj u miru, dragi prijatelju", napisao je Mirko na Facebook objavi.

