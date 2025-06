Jordan opet u Hrvatskoj: Evo gdje je uhvaćen i što je legenda radila sa lijepom suprugom

Michael Jordan (62), najveći košarkaš svih vremena, nalazi se u Hrvatskoj! Prethodnih dana ljetovao je na talijanskoj obali, a sada je posjetio i našu, kao i prije nekoliko godina. Fotoreporter Pixsella Duško Jaramaz uhvatio ga je sa suprugom i ekipom u Šibeniku, točnije Skradinu pored Šibenika, gdje su se ukrcavali s luksuzne jahte na gliser. Michael Jordan, njegova lijepa supruga i ekipa s kojom je u pohodu na hrvatske ljepote ovog ljeta, snimljeni su u Skradinu pored Šibenika. Razgledavao je slapove Krka. U Hrvatsku je došao megaluksuznom jahtom.

Michael Jordan simbol je generacija. On je globalni fenomen koji je ispisao košarkašku i sportsku povijest s Chicago Bullsima, te uzeo šest naslova - dva Three-Peata (dva trostruka uzastopna) - od toga tri uzastopna s našim Tonijem Kukočem. Rijetki su sportaši koji uspiju nadići granice vlastitog sporta i postati istinske ikone globalne kulture.

Michael Jordan nije samo jedan od njih; on je arhetip modernog sportaša-heroja, čovjek čije ime simbolizira izvrsnost, pobjedu i nezaustavljivu volju i po mnogima najveći sportaš ikad. To što je on radio, kakav i danas ima globalni utjecaj, kakve je novce zaradio na obući i odjeći, brendu Air Jordan, to nitko nikad nije. Njegov utjecaj nije oblikovao samo košarku, već je fundamentalno promijenio sportski marketing, modu i percepciju sportaša u očima svijeta. Kroz karijeru ispunjenu nezaboravnim trenucima, rekordima i šest šampionskih prstenova, Jordan je izgradio nasljeđe koje desetljećima nakon njegovog umirovljenja i dalje odjekuje. Da, Michael Jordan je u Hrvatskoj. Ponosni smo na tu činjenicu!