Antonela Roccuzzo i Lionel Messi jednom su bili razdvojeni: Povezala ih je tragedija

U svijetu gdje blještavilo slave i pritisak javnosti često zasjenjuju privatne živote, ljubavna priča Antonele Roccuzzo i Lionela Messija sja kao svjetionik postojanosti i iskrene privrženosti. Njihova veza, koja korijene vuče iz djetinjstva u argentinskom Rosariju, prerasla je u jednu od najprepoznatljivijih i najomiljenijih romansi modernog doba, dokazujući da prava ljubav može izdržati test vremena, udaljenosti i vrtoglavog uspjeha.

Ovo nije samo priča o supruzi nogometne ikone. Ovo je priča o partnerstvu, podršci i obitelji koja je postala temelj za jednog od najvećih sportaša svih vremena.

Korijeni u Rosariju

Priča Lionela Messija (36) i Antonele Roccuzzo (36) započela je mnogo prije nego što je svijet saznao za Messijev nogometni genij. Oboje su odrasli u Rosariju, trećem po veličini gradu u Argentini. Upoznali su se kao djeca, kada je Messi imao tek oko devet godina, preko Antonelinog rođaka, Lucasa Scaglie, koji je bio Messijev blizak prijatelj i suigrač u omladinskom pogonu Newell's Old Boysa.

Prema sjećanjima, mladi Messi bio je očaran Antonelom od prvog susreta te je često posjećivao Scaglijinu obiteljsku kuću samo kako bi bio u njezinoj blizini.

"Oduvijek mi se sviđala," priznao je Messi godinama kasnije u podcastu "Willing to Everything".

Iako je postojala dječja simpatija, njihovi putevi su se privremeno razišli. Messi, već tada prepoznat kao čudo od djeteta, s 13 godina napustio je Argentinu i preselio se u Španjolsku kako bi se pridružio nogometnoj akademiji FC Barcelone. Antonela je ostala u Rosariju, nastavljajući svoje obrazovanje.

Godine razdvojenosti i ponovni susret sudbine

Messijev odlazak u Europu označio je dugo razdoblje razdvojenosti.

"Tada sam s 13 godina otišao u Španjolsku i nekako smo izgubili kontakt," ispričao je Messi.

"Komunikacija je bila mnogo teža nego danas. Bilo je to putem pisama, e-mailova ili nekih međunarodnih telefonskih poziva koji su bili skupi. Tako da smo prestali razgovarati i dosta smo se udaljili."

Dok je Messi gradio svoju karijeru, Antonela se fokusirala na obrazovanje. Stekla je diplomu iz humanističkih i društvenih znanosti na Nacionalnom sveučilištu u Rosariju. Kasnije je, prema različitim izvorima, započela postdiplomski studij stomatologije, a razmatrala je i studij socijalne komunikacije.

Sudbina ih je ponovno spojila krajem 2000-ih. Ključan trenutak za obnavljanje njihove veze dogodio se kada se Messi vratio u Rosario kako bi pružio utjehu Antoneli nakon tragične smrti njezine bliske prijateljice u prometnoj nesreći, negdje oko 2007. godine.

"Sa 16 ili 17 godina ponovno smo se povezali, komunikacija je bila puno lakša putem messengera, tamo smo čavrljali. Opet smo se zbližili - nismo izgubili onaj osjećaj koji smo imali kao djeca. ništa se nije promijenilo," objasnio je Messi.

Od skromnih početaka do svjetske slave

Iako su svoju vezu neko vrijeme držali podalje od očiju javnosti, Messi je u intervjuu 2009. godine potvrdio da je u vezi. Do 2010. godine njihova romansa bila je široko poznata, a mediji su ih često fotografirali zajedno. Antonela se kasnije preselila u Barcelonu kako bi bila s Messijem, pružajući mu podršku dok je njegova karijera dosezala neslućene visine – osvojio je rekordnih sedam Zlatnih lopti i šest Zlatnih kopački, uz brojne druge trofeje, uključujući Copa Américu 2021. i Svjetsko prvenstvo 2022. s Argentinom.

Antonela nije samo Messijeva supruga; izgradila je i vlastitu karijeru. Danas je uspješna manekenka i influencerica, opisujući se kao "digitalna kreatorica" na svom Instagram profilu, gdje je prati više od 39 milijuna ljudi. Surađivala je s poznatim brendovima poput Tiffany & Co. i tvrtkom za wellness Alo Yoga. Također je imala poslovne pothvate, uključujući liniju obuće koju je pokrenula u partnerstvu sa Sofijom Balbi, suprugom Luisa Suáreza.

Obitelj kao temelj svega

Lionel i Antonela ponosni su roditelji trojice sinova: Thiaga, rođenog 2. studenog 2012., Matea, rođenog 11. rujna 2015., i Cira, rođenog u ožujku 2018. godine. Rođenje prvog sina Thiaga duboko je promijenilo Messija. "Moj sin me promijenio više nego sve Zlatne lopte zajedno," izjavio je Messi za El Periódico de Catalunya 2013. godine. "Sada na život gledam drugačije... On je ispred svega ostalog." Nogometaš je na listu lijeve noge istetovirao Thiagovo ime i otiske njegovih ručica. Antonela također ima tetovaže posvećene sinovima – njihova imena ispisana elegantnim kurzivom.

Obiteljski život oduvijek im je bio prioritet. Messi je u eseju za Sports Illustrated 2016. godine opisao kako uživa u "normalnom, mirnom životu" koji uključuje vođenje Thiaga u školu, treninge, druženje kod kuće uz maté te provođenje vremena s Antonelom i djecom u parku. Iako se njihov život odvijao pod svjetlima reflektora, trudili su se djeci pružiti što normalnije djetinjstvo.

U rujnu 2023., Messi je natuknuo da bi on i Antonela mogli biti otvoreni za četvrto dijete:

"Voljeli bismo ponovno imati bebu. Ne tražimo aktivno, ali vidjet ćemo hoće li stići djevojčica."

Vjenčanje stoljeća

Nakon gotovo desetljeća veze i dvoje djece, Lionel Messi i Antonela Roccuzzo vjenčali su se 30. lipnja 2017. godine u svom rodnom Rosariju. Ceremonija, održana u luksuznom hotelu i kasinu City Center, prozvana je "vjenčanjem stoljeća" u Argentini. Događaju je prisustvovalo više od 250 gostiju, uključujući brojne nogometne zvijezde poput Neymara, Luisa Suáreza, Gerarda Piquéa (tada u pratnji Shakire), Cesca Fàbregasa i Sergija Agüera.