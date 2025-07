Vandali provalili i opljačkali prostorije hrvatske reprezentacije, skupljaju donacije

Prostorije hrvatske reprezentacije u australskom nogometu (aussie rules) opljačkane su dok su reprezentativvci i repreznetativke bile na Europskom kupu. Savez sada skluplja donacije kako bi popravili štetu.

"Dok su naši reprezentativci – Croatian Knights i Croatian Queens – ponosno nastupali na Europskom Kupu, vandali su treći put provalili i uništili naš zajednički prostor. Ukradena je oprema, razbijeni su prozori i vrata, uništen hladnjak i uništena sportska oprema koju dijele četiri kluba: Knights, Queens, Zagreb Hawks i Cvjetno Dockers" stoji u Facebook objavi stranice Aussie rules Croatia.

U postu na Facebooku stoji i link za donaciju kako bi se popravili vrata, prozori i oprema, ugradili sigurnosne kamere i čelična vrata te kupili nove lopte i dresove koji su ukradeni.

