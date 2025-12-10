FREEMAIL
INTERVJU UŽIVO /

Neočekivani obrat: Frontmen Kissa na kraju javljanja zbunio voditeljicu neugodnim pitanjem

Foto: Doug Steley A/alamy/profimedia

U posljednjim sekundama razgovora intervju je dobio potpuno drugačiji ton

10.12.2025.
20:50
Hot.hr
Doug Steley A/alamy/profimedia
Glazbenik Gene Simmons (76), frontmen i basist legendarne rock skupine Kiss, iznenadio je gledatelje, ali i voditeljicu Maritsu Georgiou, novinarku Scripps Newsa, nakon što joj je tijekom intervjua uživo postavio neočekivano pitanje o tome bavi li se modelingom. Simmons se pojavio u programu kako bi govorio o svojem zalaganju za poštenije plaćanje glazbenika, no razgovor je na samom kraju skrenuo u potpuno drugom smjeru.

Neugodan završetak razgovora

Tijekom intervjua Simmons je ozbiljno govorio o problemima s kojima se suočavaju glazbenici u SAD-u i naglasio potrebu za uvođenjem pravednijih naknada za izvođače. No, kada je voditeljica zahvalila na gostovanju i krenula privesti razgovor kraju, glazbenik ju je neočekivano upitao bavi li se još uvijek modelingom. Vidno iznenađena Georgiou ponovila je njegovo pitanje, a zatim nelagodno odgovorila da se modelingom ne bavi. Simmons je kratko uzvratio kako je pretpostavio, nakon čega je voditeljica brzo zaključila razgovor.

Simmonsovo zalaganje za glazbenike

Simmons je gostovao povodom najave svog pojavljivanja pred pododborom Senata gdje se zauzima za Zakon o pravednosti američke glazbe (American Music Fairness Act). Ako bi bio usvojen, zakon bi prvi put obvezao radijske postaje u SAD-u da plaćaju izvođače za emitiranje njihovih pjesama. Za razliku od većine svijeta, u SAD-u se naknade trenutačno isplaćuju isključivo autorima, dok izvođači ostaju bez prihoda.

Kontroverzni roker s dugom karijerom

Također, Simmons je poznat po brojnim kontroverznim izjavama, ranije je tvrdio da je tijekom života spavao s gotovo 5000 žena. Sa suprugom, bivšom Playboyevom zečicom Shannon Tweed, ima dvoje odrasle djece – Nicka i Sophie. Glazbenik je nedavno bio počašćen na Kennedy Center Honors svečanosti, a uvjeren je kako će se zakon za koji se zalaže na kraju ipak usvojiti.

