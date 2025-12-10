Olakšajte sebi blagdane: Žene, ne trebate same držati cijeli Božić na svojim leđima!

Drugi je tjedan prosinca, a gomila blagdanskih obaveza već prijeti da će žene u srednjim godinama dovesti do ruba. Pripadnost takozvanoj "sendvič generaciji" – onima koji se brinu i o djeci i o starijim roditeljima – donosi jedinstvene pritiske koji lako mogu oduzeti sjaj onome što bi trebalo biti najljepše doba godine.

Prema članku objavljenom u časopisu HELLO!, održavanje ravnoteže između logistike brige za starije roditelje, stvaranja čarolije za djecu te usklađivanja poslovnih domjenaka i školskih priredbi može stvoriti toliki osjećaj preopterećenosti da čašica žestice u devet sati ujutro za ublažavanje stresa odjednom zvuči nevjerojatno primamljivo.

Mnoge se žene bude u cik zore, preplavljene brigama o tome kako će posjetiti sve članove obitelji diljem zemlje, stvoriti posebne uspomene za djecu i, najvažnije, osigurati da Djed Božićnjak na vrijeme dobije dječje pismo sa željama. Razina stresa raste, a ako se ne obuzda na vrijeme, umjesto vesele Bake Mraz, lako se možemo pretvoriti u Grincha.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ako se osjećate kao da vam život dodaje još jedan tanjur za žongliranje, psihologinja i autorica Anna Mathur nudi savjete kako žene u srednjim godinama mogu lakše proći kroz ovo razdoblje, biti prisutne u trenutku i na kraju iz svega izaći s osmijehom.

Zašto je Božić u srednjim godinama drugačiji?

Božić ima potpuno drugačiju težinu kada ste u "sendvič generaciji". S jedne strane nosite se s emocionalnim potrebama uzbuđene djece, dok s druge brinete o roditeljima koji stare i koji možda imaju vlastita očekivanja, ranjivosti ili razočaranja. Teško je pronaći ravnotežu u sezoni u kojoj se sreća nameće kao najveći cilj.

"To je razdoblje koje može vršiti pritisak na svaki dio vas. Obaveze se gomilaju, ali vaši kapaciteti ostaju isti. Taj nesrazmjer je točka u kojoj počinje preopterećenost", objašnjava Mathur.

Mnoge žene to osjećaju najoštrije jer su upravo one te koje su zadane organizatorice, emocionalno ljepilo obitelji i čuvarice sjećanja na to kako bi Božić "trebao" izgledati.

Foto: Pexels

1. Vi niste odgovorni za svačiju sreću

Ne morate sami držati cijeli Božić na svojim leđima. Niste odgovorni za sreću svih oko sebe. Dopušteno vam je donositi odluke koje štite vašu dobrobit, a čineći to, svojoj obitelji zapravo darujete mirniju i prisutniju verziju sebe. U tome leži prava čarolija.

2. Naučite reći 'ne'

Reći "ne" za vrijeme blagdana ne znači da ste teška osoba. To znači da štitite svoje ograničene resurse. Nježno, ali odlučno "ne" može spriječiti ogorčenost, sagorijevanje i osjećaj da ste toliko rastegnuti da ne možete uživati ni u čemu. U srednjim godinama, postavljanje granica postaje manje usmjereno na udovoljavanje svima, a više na očuvanje emocionalne stabilnosti vlastite obitelji.

Možete voljeti ljude duboko, a i dalje reći "ne" tradicijama ili očekivanjima koja vas previše koštaju. Većina ljudi se s razočaranjem nosi puno bolje nego što mislimo. Ujedno, pokazati djeci da se i ona mogu nositi s razočaranjem vrijedna je životna lekcija.

3. Planirajte i komunicirajte unaprijed

Odlučite što ove godine realno možete podnijeti i toplo to iskomunicirajte prije nego što blagdanska groznica dosegne vrhunac. Lakše je postaviti očekivanja na početku nego se kasnije nositi s posljedicama. Rečenice poput: "Ove godine smo domaćini samo na Božić, bez noćenja" ili "Ovaj Božić planiramo provesti mirnije" potpuno su prihvatljive.

Foto: Pexels

4. Manje je više

Usredotočite se na jednu sitnicu koja je važna vašim roditeljima i jednu koja je važna vašoj djeci. Ne morate ispuniti potpunu božićnu fantaziju za obje skupine. Odaberite ono najvažnije, a zadržite samo ono što vam donosi radost, a ne dodatni teret.

5. Podijelite odgovornost

Ako imate braću, sestre, partnera ili stariju djecu, dajte svakome po jedan zadatak. Božić ne pripada samo jednoj ženi. To je i vaš Božić!

6. Birajte mir umjesto savršenstva

Ako će odvojeni posjeti ili kraća okupljanja smanjiti pritisak, odaberite tu opciju. Miran Božić puno je bolji od savršeno orkestriranog, ali stresnog. Ugradite u dan zaštićene trenutke mira – kratka šetnja, šalica čaja u tišini, deset minuta samo za sebe kako biste se pribrali i napunili baterije. Vaš živčani sustav bit će vam zahvalan.

Mnoge žene u srednjim godinama pokušavaju ponoviti Božiće kakve pamte iz djetinjstva, ali život se promijenio. Dopustite da stvari budu drugačije, ne doživljavajući to kao neuspjeh. Tradicije vrijedi čuvati samo ako vam služe i donose radost.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'