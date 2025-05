DRAMA VELIKANA / Vidjeli su Schumachera! U ovoj utvrdi nalazi se slavni Nijemac: 'To nije onaj Michael od prije'

U OVOJ KUĆI ŽIVI SCHUMACHER: U 2018. godini Schumacherova supruga, Corinna, kupila je 30 milijuna eura vrijednu vilu u blizini Andratxa od predsjednika Real Madrida Florentina Pereza, s bazenima, velikim vrtom, heliodromom, vilom za goste i fantastičnim pogledom na more.

UTVRDA: Nalazi se na vrhu brda. Nitko joj ne može priči, a da to obitelj ne zna.

SVAKODNEVNA BORBA: Obitelj Michaela Schumachera preselila se u Mallorcu jer je to bolje za Michaela. Kuća u kojoj žive je prava utvrda, kako to opisuju strani mediji. U potpunosti je izolirana.

Michael Schumacher, ime koje je sinonim za dominaciju u Formuli 1 i sedmerostruki svjetski prvak, i dalje je u središtu pozornosti svjetske javnosti, više od desetljeća nakon kobne skijaške nesreće 29. prosinca 2013. godine u francuskim Alpama. Od tog tragičnog dana, informacije o njegovom zdravstvenom stanju su izuzetno oskudne, pažljivo dozirane od strane njegove obitelji koja žarko štiti njegovu privatnost. Unatoč tome, milijuni obožavatelja diljem svijeta i dalje s nestrpljenjem iščekuju vijesti, nadajući se čudu za legendarnog vozača. Ovaj članak donosi pregled dostupnih informacija i najnovijih stručnih mišljenja o njegovom fizičkom izgledu, kompleksnom zdravstvenom stanju te neizvjesnim prognozama za oporavak. Neki su ga vidjeli, neki pretpostavljaju kako izgleda i u kakvom je stanju, a neki prognoziraju i njegov životni vijek. Također, u galeriji se vidi i imanje na kojem živi Schumacher, odnosno kuća koja je prava utvrda i štiti Michaela od znatiželjnih pogleda...

Fizički izgled: Sjena nekadašnjeg šampiona

Precizne i službene informacije o trenutnom fizičkom izgledu Michaela Schumachera nisu dostupne javnosti, ali se pretpostavlja, prema svjedončanstvima onih koji su ga vidjeli, osoba bliskih njemu, da je u stanju vegetacije, što znači da je i u fizički lošem stanju. Nedavno je u javnosti predimonzionirana informacija kako je Michael Schumacher na putu oporavka, ali to nije istina.

Istina je kako se slavni Nijemac potpisao na kacigu bivšem momčadskom kolegi Sir Jackieju Stewartu, ali Schumacheru je oko potpisa u velikoj mjeri morala pomoći supruga. Johnny Herbert je nakon potpisa izjavio:

"Nismo ništa ovako emocionalno vidjeli godinama i nadamo se da je znak. Nadam se da je Michael na pragu oporavka. Bio je ovo dug i užasan oporavak za obitelj, nadam se da ćemo ga ponovno možda vidjeti u F1 javnosti."

Obitelj je uspjela sačuvati njegovu sliku od očiju znatiželjnika, a rijetki posjetitelji obvezani su na potpunu diskreciju. Prije nesreće, Schumacher je bio poznat po svojoj atletskoj građi, izuzetnoj fizičkoj spremi koja je bila temelj njegovih uspjeha, te prodornom pogledu ispod prepoznatljive crvene kape, simbola njegove ere s Ferrarijem.

Međutim, na temelju rijetkih izvještaja i prirode njegovih ozljeda, mogu se izvući određene pretpostavke. Dr. Gary Hartstein, bivši glavni liječnik Formule 1, još je 2014. godine izjavio kako je "potpuno moguće, zapravo vjerojatno" da je Schumacher izgubio značajan dio tjelesne mase, čak do 25 posto, tijekom boravka u induciranoj komi.

Dugotrajna nepokretnost, koja je nažalost dio Schumacherove svakodnevice, neizbježno dovodi do ozbiljne mišićne atrofije i potencijalno do osteoporoze, slabljenja kostiju. Francuski magazin "Paris Match" je 2019. godine prenio izjavu neimenovanog rođaka koji je tvrdio:

"Kada ga stavite u invalidska kolica okrenutog prema prekrasnoj panorami planina s pogledom na jezero [Ženevsko jezero, blizu obiteljske kuće], Michael ponekad plače."

Ova dirljiva slika sugerira određenu razinu svijesti, ali i fizičku nemoć.

Zdravstveno stanje: Desteljeće spekulacija i rijetkih uvida

Od trenutka nesreće, kada je Schumacher glavom udario o stijenu unatoč nošenju kacige koja mu je, prema liječnicima, spasila život, započela je njegova teška borba. Pretrpio je tešku traumatsku ozljedu mozga te je hitno prebačen u bolnicu u Grenobleu gdje je podvrgnut dvjema operacijama i stavljen u medicinski induciranu komu na šest mjeseci. Bivši F1 liječnik Gary Hartstein iznio je tvrdnje, temeljene na "obično besprijekornim izvorima", da je

Schumacher inicijalno prevezen u "pogrešnu" bolnicu u Moutiersu, koja nije imala neurokirurške kapacitete, čime su izgubljeni dragocjeni sati. Tek je naknadno prebačen u Grenoble.

Nakon buđenja iz kome u lipnju 2014., prebačen je u bolnicu u Lausannei, a zatim u rujnu iste godine na kućnu njegu u obiteljski dom na obali Ženevskog jezera. Tamo je, prema izvještajima, pod stalnom skrbi tima od oko 15 medicinskih stručnjaka, a troškovi liječenja navodno premašuju 135.000 € tjedno, s ukupnim iznosom koji je do sada vjerojatno prešao 23 milijuna €.

Stručna mišljenja o njegovom stanju variraju, ali uglavnom su pesimistična. Ugledni neurokirurg Erich Riederer je 2020. godine u dokumentarcu na francuskoj televiziji TMC izjavio:

"Mislim da je u vegetativnom stanju, što znači da je budan, ali ne reagira. Diše, srce mu kuca, vjerojatno može sjesti i uz pomoć napraviti male korake, ali ne više od toga. Mislim da je to maksimum za njega."

Elisabetta Gregoraci, bivša supruga Flavia Briatorea koji je Schumacheru bio šef u Benettonu i koja je jako bliska sa Schumacherovima pak tvrdi:

"Michael ne može govoriti. Komunicira treptajima očiju i pogledom. Samo ga troje ljudi smiju posjetiti, naravno: izuzev najbliže obitelji i medicinskog osoblja. Corinna je od Ville Yasmin napravila luksuznu bolnicu vrijednu 30 milijuna eura", izjavila je Gregoraci prije pet godina za talijansku televiziju.

Slično je sugerirao i Hartstein, navodeći da se koma smatra perzistentnom nakon dva mjeseca, te da takvi pacijenti imaju životni vijek koji se mjeri u mjesecima do nekoliko godina.

Najnovije informacije, koje je početkom 2024. godine prenio novinar Felix Gorner, blizak obitelji, za njemački RTL, dodatno potvrđuju tešku situaciju.

Gorner je izjavio da je Michael "potpuno ovisan o kontinuiranoj pomoći" te da je "prestao komunicirati govorom" i "više se ne može verbalno izražavati."

"On ne sliči na sebe i to nije onaj Michael od prije. Zamislite drugog čovjeka, puno mršavijeg, neprepoznatljivog u odnosu na ono kakav je bio prije".

Komunikacija i svijest - Tragovi interakcije unatoč svemu

Unatoč mračnim prognozama i izvještajima o nemogućnosti verbalne komunikacije, postoje naznake da Michael Schumacher na neki način percipira okolinu i ostvaruje određeni oblik interakcije. Jean Todt, njegov dugogodišnji šef u Ferrariju i blizak obiteljski prijatelj, jedan je od rijetkih koji ga redovito posjećuje. Todt je u više navrata izjavio da je s Michaelom gledao utrke Formule 1 na televiziji. Iako je priznao da "Michael jednostavno nije onaj Michael kakav je bio" i da "njegov život sada drugačiji", Todtove posjete i zajedničko gledanje utrka sugeriraju određenu razinu prisutnosti.

Bivša supruga Flavija Briatorea, Elisabetta Gregoraci, svojedobno je izjavila da "Michael ne govori, komunicira očima." Iako ova tvrdnja nije službeno potvrđena, uklapa se u sliku osobe koja je svjesna, ali s teškim fizičkim ograničenjima. Nasuprot tome, Roger Benoit, novinar i prijatelj obitelji, prenio je riječi Schumacherovog sina Micka iz 2022.:

"Dao bih sve da mogu razgovarati s tatom."

Ova rečenica, prema Benoitu, "govori sve o tome kako je njegov otac više od 3500 dana slučaj bez nade."

Pojavile su se i informacije da je Schumacher prisustvovao vjenčanju svoje kćeri Gine u Mallorci, te da bi mogao prisustvovati i budućem vjenčanju sina Micka, što bi, ako je točno, ukazivalo na određenu mobilnost i uključenost u obiteljski život, makar i uz velika ograničenja.

Mogućnost oporavka: Borba bez jasnog ishoda

Pitanje koje najviše zaokuplja javnost jest može li se Michael Schumacher oporaviti. Nažalost, većina stručnih mišljenja sugerira da je potpuni oporavak, odnosno povratak na stanje prije nesreće, malo vjerojatan, ako ne i nemoguć. Neurokirurg Erich Riederer je bio izričit:

"Postoji li šansa da ga vidimo onakvog kakav je bio prije nesreće? Moram ovo reći, bez obzira na sve. Zaista ne mislim tako."

Gary Hartstein je još 2014. upozoravao na "užasno sumornu prognozu" dugoročnog oporavka.

Obitelj Schumacher, predvođena suprugom Corinnom, uložila je ogromne napore i sredstva u njegov oporavak. Corinna je jednom prilikom izjavila:

"Možete biti sigurni da je u najboljim mogućim rukama i da činimo sve što je ljudski moguće da mu pomognemo." Navodno je Schumacher 2019. godine u Parizu bio podvrgnut terapiji matičnim stanicama kod profesora Philippea Menaschéa, s ciljem smanjenja upala. Međutim, sam Menasché je naglasio da "ne čini čuda" i da se ne radi o "eksperimentu". Učinci takvih terapija na teške ozljede mozga još uvijek nisu u potpunosti poznati niti znanstveno potvrđeni kao revolucionarni.

Michaelov brat, Ralf Schumacher, također bivši vozač Formule 1, povremeno je davao izjave, poput one za Bild: "Srećom, napredna medicinska znanost pruža mnoge mogućnosti. Međutim, ništa nije kao što je bilo prije." Čak i optimističnije izjave, poput onih Jeana Todta da se "Michael bori", uvijek su popraćene priznanjem o promijenjenom stanju.

U 2018. godini Schumacherova supruga, Corinna, kupila je 35.4 milijuna eura vrijednu vilu u blizini Andratxa od predsjednika Real Madrida Florentina Pereza, s bazenima, velikim vrtom, heliodromom, vilom za goste i fantastičnim pogledom na more. Vila je utvrda i izolirana je od ostalih imanja. Do nje se ne može doći, a da ne bude primjećen. Corinna je to napravila da Michaela, između ostalog i skloni od paparazza. Bein Sports također je pisao o kući u kojoj se nalazi Michael.

"Više nego samo rezidencija za odmor, ova veličanstvena vila dizajnirana je kako bi zadovoljila Schumacherove posebne potrebe nakon njegove tragične nesreće na skijanju 2013. Ona odražava ne samo raskoš, već i ljubav i brigu koju je njegova supruga Corinna uložila u reorganizaciju njihovog okoliša. Posljednjih godina Schumacher provodi više vremena u ovom utočištu, okružen samo bliskim prijateljima i obitelji, održavajući željenu privatnost dok nastavlja svoj oporavak kojem je prognoza neizvjesna. Svijet Formule 1 s nestrpljenjem iščekuje mogući prvi javni nastup Michaela Schumachera nakon njegove nesreće. Kako pišu njemački mediji, proslavljeni vozač možda je prisustvovao vjenčanju svoje kćeri Gine-Marije u ovoj prelijepoj vili na Mallorci. Proslava je održana uz stroge mjere sigurnosti, uključujući i oduzimanje mobilnih telefona kako bi se spriječilo curenje informacija, što je izazvalo veliko iščekivanje u vezi s prisustvom bivšeg vozača", stoji u pisanju Bein Sportsa.

"Utvrda čuva strogo čuvanu tajnu o Michaelu", piše Property Journal.

Imanje je preuređeno kako bi se prilagodilo Schumacherovim medicinskim potrebama, navodi Mallorca Daily Buletin.

Desetljeće nakon nesreće, Michael Schumacher ostaje simbol borbe i izdržljivosti, ali i tragične sudbine koja je prekinula jednu od najblistavijih sportskih karijera. Njegova obitelj nastavlja štititi njegovu privatnost željeznom voljom, slijedeći, kako je njegova menadžerica Sabine Kehm objasnila, Michaelovu vlastitu želju za privatnošću koju je gajio i tijekom aktivne karijere. Dok se svijet sjeća njegovih pobjeda za timove poput Benettona i Mercedesa, nada za značajnijim oporavkom polako blijedi, ali poštovanje prema legendi i njegovoj obitelji ostaje neupitno. Misterij oko njegovog stanja vjerojatno će se nastaviti, ostavljajući obožavateljima da se drže rijetkih trenutaka nade i sjećanja na neustrašivog prvaka.