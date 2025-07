Bivši kapetan Vatrenih: 'Ljudi manje pričaju o Ukrajini, ali sve je isto, moramo potpisati mir'

Sportski direktor nogometnog kluba Šahtar iz Donjecka, Darijo Srna, rekao je u intervjuu španjolskim novinama Marca da je teško raditi u ratnim uvjetima u Ukrajini te priželjkuje potpisivanje mirovnog sporazuma.

"Ništa se nije promijenilo, napadi su svaki dan. Vrlo je teško raditi u tim uvjetima", izjavio je 43-godišnji Hrvat.

Šahtar, klub s istoka Ukrajine, nakon ruske invazije u proljeće 2022. igra svoje utakmice na zapadu zemlje i u inozemstvu.

"Ljudi ne pričaju o Ukrajini kao prije. Postoje i drugi ratovi diljem svijeta, a ono što se ovdje događa više nije u središtu pozornosti, ali situacija je ista. Nadamo se da će rat završiti što je prije moguće jer je previše za sve. Vrijeme je da sjednemo, razgovaramo i potpišemo mirovni sporazum", rekao je sportski direktor "rudara".

Srna kaže da su igrači iznimno profesionalni i svaki dan daju sve od sebe.

'Neki igrači su izgubili bliske ljude zbog rata'

"To stvarno cijenimo. Rat je dio naših života i ne smijemo dopustiti da se išta promijeni. Moramo biti jaki. Borimo se za Ukrajinu, za njezin narod, za njezin nogomet i za vojsku", izjavio je.

Mladim igračima koje dovodi iz Brazila i drugih zemalja teško međutim objašnjava što se događa u Ukrajini.

"Za njih je rat nešto strano i nije im lako objasniti kroz što prolaze kada rakete padaju na Kijev ili bilo koji drugi grad. Drugi igrači su pak u ratu izgubili braću, prijatelje ili susjede, a to je ogromna bol", rekao je.

No takva situacija nije spriječila 38-godišnjeg turskog trenera Ardu Turana da prije tjedan dana sjedne na klupu Šahtara. Bivši nogometaš Atletico Madrida i Barcelone posljednje je dvije godine bio trener turskog Eyüpspora.

Turan je radio odličan posao u Turskoj i spreman je za Šahtar

"Nije ga bilo teško uvjeriti. Nije pitao o ratu ili ugovoru. Samo smo razgovarali o nogometu, igračima i momčadi. Telefonski poziv bio je dovoljan. Rekao je: 'Spreman sam. Ovo je moja prilika i želim je iskoristiti. Nisam zabrinut, želim biti trener na najvišoj razini, a Šahtar je ogroman korak za mene'", ispričao je Srna.

Napomenuo je da je Turan uveo Eyüpspor u prvu tursku ligu pa u prvoj sezoni ondje zauzeo šesto mjesto.

"Samo ga je bod dijelio od izlaska u Europu", rekao je Srna.

Objasnio je da Šahtar želi "napredovati" u Europskoj ligi i ponovno postati prvak Ukrajine. Prošlu sezonu je završio na trećem mjestu iza Oleksandrije i prvaka kijevskog Dinama.

"Nije lako raditi tijekom rata, gubi se puno energije, ali želimo obnoviti snažan Šahtar i blizu smo. Imamo momčad s nevjerojatnim potencijalom i imamo veliko povjerenje u doprinos Arde Turana", zaključio je Srna.

