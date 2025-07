Zvijezda Reala doznala velike vijesti, poznata je budućnost napadača koji je oduševio svijet

Real Madrid u srijedu navečer (21 po našem vremenu) očekuje utakmica polufinala Svjetskog klupskog prvenstva protiv PSG-a. Napadač koji je najbolji strijelac Reala na ovom natjecanju i veliko iznenađenje došao je u središte svjetske pozornosti svojim sjajnim igrama.

Zbog ozljede Mbappéa, odnosno zdravstvenih problema, dobio je priliku u vrhu napada Reala i objeručke ju je prihvatio. Zabio je četiri gola i za jedan asistirao u pet utakmica. Danas je Fabrizio Romano donio veliku vijest. Naime, Xabi Alonso je odlučio da neće slušati ponude za svog napadača, niti o trajnom transferu niti o posudbi.

🚨🤍 Real Madrid won’t listen to any loan or permanent deal proposals for Gonzalo García.



He’s expected to stay at the club at this stage, with Xabi Alonso very happy. pic.twitter.com/ZhEfynmOCZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025

To je mladome napadaču velika nagrada nakon sjajnih predstava u SAD-u kojim je iznenadio nogometni svijet, a ova vijest vrlo vjerojatno znači i da Garciju čeka novi, poboljšani ugovor s Realom. Garcia je od svoje desete godine član Reala. U 22. godini života dobio je priliku koju ne namjerava propustiti.

