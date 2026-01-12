Coinor McGregor dobio pismo iz Vatikana pa promijenio važnu stvar u vlastitom vjenčanju

Slavni irski MMA borac, Conor McGregor, poznat po svojoj ekstravaganciji unutar i izvan oktogona, ponovno je dospio u središte medijske pozornosti, ali ovoga puta ne zbog sportskih uspjeha ili kontroverzi, već zbog nevjerojatne priče o svom vjenčanju s dugogodišnjom partnericom Dee Devlin. Par se vjenčao u tajnosti prošlog prosinca u srcu Vatikana, a McGregor sada tvrdi da je sam vrh Katoličke crkve intervenirao kako bi se ceremonija održala u, kako on to vidi, božanski predodređenom trenutku.

Pismo iz Vatikana i "božanska" numerologija

U nizu objava na društvenim mrežama, McGregor je otkrio detalje ceremonije koja se održala 12. prosinca 2025. u kapeli Santo Stefano degli Abissini, najstarijoj crkvi u Vatikanu, smještenoj tik iza bazilike svetog Petra. Ono što priču čini posebnom jest točno vrijeme vjenčanja: 12 sati i 12 minuta. Prema njegovim riječima, tajming nije bio slučajan niti je bio njegov plan, već rezultat neočekivane direktive.

"Oženio sam ljubav svog života, Dee, 12. 12. u točno 12:12 sati", napisao je McGregor, dodavši ključan detalj koji je potaknuo lavinu reakcija. "Točno vrijeme u 12:12 uopće nije bio moj plan. Pismo iz Vatikana stiglo je samo tjedan dana ranije, zahtijevajući da se ceremonija pomakne na raniji termin."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

McGregor je ovu podudarnost protumačio kao jasan znak božanske intervencije. U svojim objavama ulazi u složenu numerološku analizu, tvrdeći da je vjenčanje održano točno 151 dan nakon njegovog rođendana. Zatim je povezao taj broj s gematrijom, mističnom praksom pridavanja numeričke vrijednosti slovima, ustvrdivši kako i ime "Isus Krist" i njegovo ime "Conor McGregor" imaju vrijednost 151.

I married the love of my life, Dee, on the 12th of the 12th at exactly 12:12pm.



We wed in the Chapel of Santo Stefano degli Abissini — the Vatican’s oldest church. ⛪️



The date was precisely 151 days after my birthday.



Our Lord and Saviour Jesus Christ — His name adds up to 151… pic.twitter.com/X58b1PAqzy — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 12, 2026

Za njega su te "božanske usklađenosti" nepogrešiv znak da je "Božja ruka vodila svaki detalj, potvrđujući Njegov blagoslov na našu zajednicu i Njegovu prisutnost u mom životu". Broj 12 za njega također ima posebno značenje; odrastao je u dublinskoj četvrti Crumlin s poštanskim brojem D12, a najveću pobjedu u karijeri protiv Joséa Alda ostvario je upravo 12. prosinca 2015. godine.

Odluka donesena nakon duhovnog buđenja

Otkrio je i što je prethodilo samoj odluci o vjenčanju. Naime, snažan poriv da ozakoni svoju sedamnaestogodišnju vezu s Dee, s kojom ima četvero djece, osjetio je nakon povratka iz Meksika, gdje se podvrgnuo kontroverznom halucinogenom tretmanu ibogainom u svrhu rješavanja trauma. "Probudio sam se s najintenzivnijom potrebom da oženim Dee, baš na taj dan, i to u Vatikanu. Stoga sam tome pristupio s velikom hitnošću", objasnio je borac.

Ceremonija i slavlje koje je uslijedilo bili su raskošni, baš kao što se od McGregora i očekuje. Par je viđen kako se vozi ulicama Rima u bijelom Rolls-Royce Phantomeu III iz tridesetih godina prošlog stoljeća, a na proslavi su gosti uživali uz živu glazbu i stanicu za motanje cigara. Ipak, cijela priča o vjenčanju u Vatikanu nije prošla bez kontroverzi.

Sumnje u McGregorovu priču

Iako McGregor svoje vjenčanje prikazuje kao duhovno i božanski vođeno iskustvo, neki detalji bacaju drugačije svjetlo na cijeli događaj. Izvori bliski paru otkrili su da je prvotna želja Dee Devlin bila vjenčati se u Sikstinskoj kapeli, što im je Vatikan odbio jer pravila ne dopuštaju održavanje vjenčanja na tom svetom mjestu. Nadalje, sama odluka da se McGregoru dopusti vjenčanje u bilo kojoj vatikanskoj crkvi navodno je izazvala negodovanje među nekim crkvenim krugovima i katoličkim udrugama zbog njegove problematične prošlosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlado Šola rekao o reprezentaciji ono što smo svi htjeli čuti