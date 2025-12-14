Vjenčali se Conor McGregor i Dee Devlin: Ovo je ljepotica s kojom se skrasio

Jedan od najpoznatijih boraca svih vremena, Conor McGregor (37) i njegova dugogodišnja partnerica, Dee Devlin (38), vjenčali su se u crkvi Santo Stefano degli Abissini u Vatikanu. Ceremonija, koja je održana u jednoj od najstarijih i najvažnijih crkava u Vatikanu, bila je mala i intimna, javlja TMZ. Navodi se da su njihova djeca bila prisutna na vjenčanju, uz plesače i vatromet. Elegantan prijem održan je u dvorcu.

Conor i Dee zajedno su gotovo dva desetljeća, a upoznali su se 2008. godine u noćnom klubu dok je McGregor još bio mladi, neafirmirani borac, a Dee konobarica i model. U međuvremenu su izgradili luksuzan obiteljski život, poslovno carstvo i svjetsku slavu, a McGregor često ističe da je upravo ona njegova najveća podrška.

Ovaj par, koji je zaručen od kolovoza 2020. godine, već ima četvero djece: Conora Jr.-a, Croíu, Ríana i Macka.

Dee je bila uz Conora čak i prije nego što je postao najveća zvijezda MMA-a i jedan od najpoznatijih i najuspješnijih sportaša na svijetu, te ga je podržavala kroz sve dobre i loše trenutke, što je Conor više puta javno priznao.

''Dee je moj spasitelj. Ne bih bio ovdje da nije nje. Sve ovo radim zbog nje,'' izjavio je prije nekoliko godina.

