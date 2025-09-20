Legenda Zvezde srušila se dok je držala govor na komemoraciji Dejana Milovanovića

Boško Đurovski, nekadašnji igrač i trener Crvene Zvezde, onesvijestio se na komemoraciji održanoj za još jednog legendarnog nogometaša Crveno-bijelih, Dejana Milovanovića. Đurovski je držao govor na komemoraciji bivšeg kapetana Zvezde, a kada je završio, srušio se te mu je ukazana pomoć.

Podjsetimo, Milovanović je preminuo prije četiri dana u 42. godini života od posljedica srčanog udara. To se zbilo na utakmici veterana Zvezdare i PKB-a na kojoj je Milovanović i zabio pogodak.

Đurovski je i predsjednik veterana Zvezde, a na komemoraciji je održao sljedeći govor:

"Poštovana obitelji, poštovani zvezdaši, okupili smo se ovdje da odamo posljednju počast našem Deksu. Bio je i ostao simbol Crvene zvezde, bio je idol svojih suigrača, igrača i navijača koji su dolazili poslije njega. Ljubav prema Zvezdi bila je inspirirana njegovim ocem koji je igrao u čuvenoj generaciji i bio uspješan u njoj. Prve korake napravio je ovdje, od početnika je igrao za Zvezdu.

Kulminacija njegovih kvaliteta bila je u omladinskoj selekciji kod Tome Milićevića. Osvojili su sve što se moglo osvojiti. Tih pet veličanstvenih iz omladinske škole prešli su u prvu momčad i tamo nastavili nizati uspjehe. Ušao je u klub 300, odigrao je više od 300 utakmica.

Morate priznati da je u ovo vrijeme to privilegij odabranih. Imao sam čast podignuti dva pehara duple krune u kojima je sudjelovao. Nogomet je bio njegov život i s njime je otišao u vječnost. Vječnost je nezaborav."

Kada je završio s govorom, Đurovski je tražio vode nakon čega se srušio te mu je brzo ukazana liječnička pomoć nakon čega je prevezen u bolnicu. Zvezda je putem svojih društvenim mreža obznanila da je njegovo stanje sada stabilno.

