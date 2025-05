Simbol nove generacije sportašica na nezapamćenom udaru: 'Sve što govore o meni daje mi snagu'

Alisha Lehmann, rođena 21. siječnja 1999. godine, švicarska je profesionalna nogometašica koja trenutno oduševljava kao napadačica talijanskog velikana Juventusa i ključna je igračica švicarske nacionalne vrste. No, Alisha je mnogo više od talentirane sportašice; ona je globalni fenomen na društvenim mrežama, modna ikona i inspiracija milijunima, poznata po svojoj vještini na terenu jednako kao i po svojoj autentičnosti i glamuroznom stilu izvan njega. Njezina karijera i javni život predstavljaju fascinantan spoj vrhunskog sporta, poslovnog duha i borbe protiv stereotipa.

Rani život i nogometni počeci

Alishina nogometna priča započela je kada joj je bilo samo devet godina u klubu FC Konolfingen, gdje je igrala od 2008. do 2011. godine. S dvanaest godina pridružila se U14 timu BSC YB Frauen, gdje je njezin talent brzo došao do izražaja. Zanimljivo je da je Lehmann tri puta tjedno trenirala s muškim ekipama od U13 do U15 uzrasta te čak odigrala dvije utakmice za muške juniorske timove, što je nesumnjivo doprinijelo njezinoj borbenosti i tehničkoj potkovanosti.

Svoj seniorski profesionalni debi imala je sa 17 godina u dresu BSC YB Frauen. Već u prvoj sezoni pokazala je svoj golgeterski instinkt, postigavši hat-trick u pobjedi 3:0 protiv FC Staad i završivši sezonu kao najbolji strijelac svoje ekipe s devet golova. Tijekom svog boravka u klubu, upisala je 52 ligaška nastupa i postigla impresivnih 25 golova, najavivši dolazak nove zvijezde na švicarsku nogometnu scenu.

Uspon u Engleskoj: Od West Hama do Aston Ville

U kolovozu 2018. godine, Alisha Lehmann napravila je veliki korak u karijeri potpisavši za novoformirani profesionalni klub FA Women's Super League, West Ham United. Tadašnji menadžer West Hama, Matt Beard, bio je impresioniran njezinim nastupima na Europskom prvenstvu U-19 2018. godine, kojem je Švicarska bila domaćin.

Lehmann se brzo prilagodila zahtjevima engleskog nogometa. U veljači 2019. postigla je oba gola u pobjedi 2:1 nad Readingom. U travnju iste godine, West Ham joj je produžio ugovor nakon što je zabilježila devet golova u 30 nastupa u svim natjecanjima i pomogla klubu da stigne do finala FA Cupa, postigavši ključni izjednačujući pogodak u polufinalu protiv Readinga. Njezini nastupi nisu prošli nezapaženo te je bila nominirana za nagradu BBC Super League Young Player of the Season za sezonu 2019./20. Za West Ham je ukupno odigrala 59 utakmica i postigla 14 golova.

Dana 27. siječnja 2021. objavljeno je da Lehmann odlazi na posudbu u Everton do kraja sezone. Svoj prvi start za klub iz Liverpoola imala je protiv Readinga, a prvi gol postigla je protiv Birmingham Cityja.

Nakon posudbe, Lehmann se za sezonu 2021./22. pridružila Aston Villi. Svoja prva dva gola za klub iz Birminghama postigla je protiv Sunderlanda u prosincu 2021. Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je pobjednički gol u 93. minuti protiv Leicester Cityja u siječnju 2023. za konačnih 2:1. Navijači su prepoznali njezin doprinos te je proglašena igračicom sezone po njihovom izboru (Women's Supporters' Player of the Season) za 2021./22. U srpnju 2022. potpisala je jednogodišnje produženje ugovora, a nakon ukupno 54 nastupa za Aston Villu, na kraju sezone 2022./23., produžila je vjernost klubu do lipnja 2026., s opcijom dodatne godine. U dresu Ville istaknula se i s dva gola te asistencijom u pobjedi 5:0 protiv Leicester Cityja u ožujku 2023., kada je proglašena igračicom utakmice.

Juventus kao novo poglavlje

Dana 6. srpnja 2024. Alisha Lehmann otvorila je novo poglavlje u svojoj karijeri potpisavši ugovor s talijanskim gigantom Juventusom do 2027. godine. Svoj prvi pogodak za "Staru damu" postigla je već u debitantskoj utakmici sezone 2024./25. Serie A protiv Sassuola, odmah pokazavši da će biti važno pojačanje za torinski klub.

Švicarska reprezentacija: Od mladih nada do Svjetskog prvenstva

Lehmann je prošla sve mlađe uzrasne kategorije švicarske reprezentacije. Debitirala je za U-17 selekciju u travnju 2015., a iste godine osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu U-17. Bila je ključna igračica i U-19 reprezentacije, posebno se istaknuvši na Europskom prvenstvu 2018. na domaćem terenu.

Za seniorsku reprezentaciju Švicarske debitirala je 22. listopada 2017. protiv Japana. Svoj prvi međunarodni gol postigla je 2. ožujka 2018. protiv Finske na Ciparskom kupu. Bila je dio ekipe koja se kvalificirala za Europsko prvenstvo 2022., postigavši važan gol protiv Belgije i realiziravši jedanaesterac u odlučujućoj utakmici protiv Češke. Ipak, s turnira je izostala navevši da "nije mentalno spremna". Našla se na popisu za Svjetsko prvenstvo 2023. godine, gdje je upisala dva nastupa s klupe prije nego što je Švicarsku u osmini finala eliminirala kasniji prvak Španjolska. Do sada je za nacionalnu vrstu upisala preko 50 nastupa i postigla 9 golova.

Fenomen izvan terena: Društvene mreže, sponzorstva i utjecaj

Kraljica Instagrama i unosni ugovori

Alisha Lehmann nije samo nogometna zvijezda; ona je i globalna influencerica s preko 20 milijuna pratitelja samo na Instagramu, čime je postala najpraćenija nogometašica svijeta, nadmašivši čak i sunarodnjaka, tenisku legendu Rogera Federera, po broju pratitelja na toj platformi. Njezina popularnost privukla je brojne sponzore. Postala je i prva ženska ambasadorica sportskog pića Prime, ugovorom koji se procjenjuje na vrijednost do 1,1 milijun eura.

Njezini izvan nogometni prihodi značajno premašuju plaću u klubu, koja je u Aston Villi navodno iznosila oko 177.000 eura godišnje. Lehmann je izdala i vlastiti kalendar za 2024. godinu, čije su potpisane limitirane edicije prodavane po cijeni od oko 171 euro, a regularne za oko 55 eura. Aktivna je i na platformi FanTime, gdje fanovima nudi ekskluzivni sadržaj uz pretplatu. Stručnjaci za odnose s javnošću uspoređuju njezinu karijeru s onom Davida Beckhama, ističući njezinu sposobnost da izgradi unosan brend neovisno o nogometu.

Suočavanje s kritikama i borba za autentičnost

Ogromna popularnost donijela je Alishi i kritike. Često je na meti trolova zbog svog izgleda – našminkana, s uređenim noktima i obrvama, čak i na terenu. Kritičari joj poručuju da bi trebala provoditi manje vremena sređujući se, a više trenirajući, posebno nakon promašenih prilika.

Lehmann se otvoreno suočava s takvim komentarima. "Mnogi ljudi vide samo društvenu stranu mog života, putem Instagrama, a ne kako zapravo igram nogomet", izjavila je za svojedobno The Times.

"Zbog toga sam ponekad razočarana, jer naporno radim svaki dan. Treniram svaki dan i želim biti najbolja igračica što mogu biti... Uvijek kažem: 'Molim vas, pogledajte utakmicu' – i onda se iznenade."

Njezina poruka je jasna:

"Poruka koju želim poslati ljudima je da doslovno možete biti kakvi god želite i dalje igrati nogomet. Koristite šminku ili radite stvari koje volite, uredite nokte, trepavice, i dalje igrajte nogomet. Ne morate birati stranu." Također se hrabro nosi s mizoginim komentarima o ženskom nogometu. "Uvijek ima ljudi koji ne podržavaju ženski nogomet jer misle da je to muški sport... Ali ti ljudi nisu pogledali nijednu nogometnu utakmicu... meni to daje dodatnu snagu."

Više od nogometašice: Osobni život i pogledi na sport

Alisha Lehmann otvoreno govori o svom životu. Bila je u vezi sa švicarskom reprezentativkom Ramonom Bachmann, što je zabilježeno i u BBC Three seriji "Britain's Youngest Football Boss" 2019. godine. Kasnije je bila u vezi s brazilskim nogometašem Douglasom Luizom, s kojim igra u Juventusu. Nakon prekida, par je obnovio vezu u lipnju 2024. godine.

Osim svoje nogometne i influencerske karijere, Lehmann koristi svoju platformu za podizanje svijesti o važnim pitanjima. Izrazila je zabrinutost zbog velikog broja ozljeda prednjeg križnog ligamenta (ACL) u ženskom nogometu, sugerirajući da bi klubovi trebali više pažnje posvetiti menstrualnom ciklusu igračica jer on može utjecati na rizik od ozljeda. Također se zalaže za poboljšanje medicinskih standarda u ženskom nogometu, ističući da svaki profesionalni klub mora imati stalno dostupnu medicinsku skrb. U studenom 2024. najavljeno je da će voditi jednu od 12 ekipa u nadolazećoj Baller League UK, malonogometnoj ligi.

Alisha Lehmann nije samo ime na dresu ili profil na Instagramu. Ona je simbol nove generacije sportašica koje redefiniraju što znači biti uspješan u sportu i izvan njega. Svojom igrom, stavom i utjecajem nastavlja pomicati granice i inspirirati milijune diljem svijeta, dokazujući da su talent, naporan rad i autentičnost ključevi uspjeha na svim poljima. Njezina priča tek je na početku, a budućnost nesumnjivo donosi još mnogo uzbuđenja, kako na terenu, tako i izvan njega.