KAKAV POTPIS /

Split doveo legendu susjedne reprezentacije i bivšeg NBA igrača

Split doveo legendu susjedne reprezentacije i bivšeg NBA igrača
Foto: Profimedia

Igra na pozicijama dvojke i trojke, a ovog ljeta nije igrao na Eurobasketu za Sloveniju zbog sukoba s izbornikom Aleksandrom Sekulićem

21.9.2025.
8:47
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

KK Split potvrdio je potpis velikog pojačanja za narednu sezonu. Publika će na Gripama moći gledati legendarnog Slovenca Zorana Dragića, igrača s preko 150 nastupa u Euroligi i 16 u NBA ligi. 

"Zoran Dragić novi je igrač Splita i momčadi će se priključiti u ponedjeljak. Dragić je 36-godišnji slovenski reprezentativac, koji je u prošloj sezoni igrao za Bilbao i osvojio FIBA Europe Cup, a u impresivnoj karijeri nosio je dresove Cedevita Olimpije, Žalgirisa, Baskonije, Ulma, Triestea, Anadolu Efesa, Olimpije Milano, Khimkija, Unicaje, Krke, Slovana, Janča, Ilirije, a u NBA-u je igrao za Phoenix i Miami" - objavio je Split na društvenim mrežama.

Sve o KK Splitu čitajte na portalu Net.hr.

Dragić je višestruki prvak slovenije, a titulu državnog prvaka osvojio je i u Španjolskoj, a u Italiji i Turskoj osvajao je kupove. Igra na pozicijama dvojke i trojke, a ovog ljeta nije igrao na Eurobasketu za Sloveniju zbog sukoba s izbornikom Aleksandrom Sekulićem. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubičić nakon prvog derbija na Poljudu birao ljepši pogodak: Bakrar ili Hoxha?

Kk SplitZoran Dragic
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKAV POTPIS /
Split doveo legendu susjedne reprezentacije i bivšeg NBA igrača