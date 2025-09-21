Split doveo legendu susjedne reprezentacije i bivšeg NBA igrača

KK Split potvrdio je potpis velikog pojačanja za narednu sezonu. Publika će na Gripama moći gledati legendarnog Slovenca Zorana Dragića, igrača s preko 150 nastupa u Euroligi i 16 u NBA ligi.

"Zoran Dragić novi je igrač Splita i momčadi će se priključiti u ponedjeljak. Dragić je 36-godišnji slovenski reprezentativac, koji je u prošloj sezoni igrao za Bilbao i osvojio FIBA Europe Cup, a u impresivnoj karijeri nosio je dresove Cedevita Olimpije, Žalgirisa, Baskonije, Ulma, Triestea, Anadolu Efesa, Olimpije Milano, Khimkija, Unicaje, Krke, Slovana, Janča, Ilirije, a u NBA-u je igrao za Phoenix i Miami" - objavio je Split na društvenim mrežama.

Dragić je višestruki prvak slovenije, a titulu državnog prvaka osvojio je i u Španjolskoj, a u Italiji i Turskoj osvajao je kupove. Igra na pozicijama dvojke i trojke, a ovog ljeta nije igrao na Eurobasketu za Sloveniju zbog sukoba s izbornikom Aleksandrom Sekulićem.

