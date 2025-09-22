Glavne uzdanice Dinama za Net.hr: 'Spremni smo, podrška Boysa puno nam znači'

Iza KK Dinama je najuspješnija sezona do sada. Zagrebačka je momčad došla do polufinala hrvatske Premijer lige gdje ih je u tri utakmice izbacio Split.

Dinamovci su spremni na korak više, u Zagreb dolazi i Europa, a pripreme za novu sezonu su odrađene. Bili smo na Media dayu s igračima Dinama, a tamo su nam izjave dali kapetan momčadi Hrvoje Garafolić i jedan od najiskusnijih igrača, Ivan Novačić.

"Stanje uoči početka sezone je super. Mislim da svi smo manje više zdravi. Osvojili smo pripremni turnir. Naravno, to je lijepo, uvijek je lijepo pobijediti, makar nema to neku veliku rezultatsku važnost, ali mislim da smo odradili dobre pripreme i da smo spremni za sezonu", rekao je kapetan momčadi.

Može li Dinamo još korak više od prošle sezone?

"Sigurno da idemo svakim danom sve bolje i bolje. I naravno da je cilj uvijek više nego prošle godine. Sad treba malo imati sreće i zaobići neke ozljede i onda će to biti dobro. Ali kažem, duga sezona, ima puno utakmica i treninga. Treba ići dan po dan" rekao je Ivan Novačić, koji je nedavno napunio 40 godina.

Kakav je kadar za novu sezonu?

"Ima nekih novih dečki. Malo je, recimo, pomlađena ekipa, ali mislim da se fenomenalno dečki uklapaju, odlični su ljudi i dobri košarkaši. Za sad to jako dobro izgleda. Naravno, treba vremena da stvari sjednu na svoje mjesto, ali, u jednom dobrom tonu smo", optimistično je najavio kapetan Garafolić.

Dinamo odlično radi izvan parketa, klub napreduje marketinški i broj ljudi na tribinama raste.

"Sigurno da je to bitno i nama igračima. Naravno, nama je sad važna podrška navijača i sve to je opet nekakav smisao cijelog sporta, a naravno, mi trebamo svojim igrama privući navijače i ne samo navijače, nego i gledatelje općenito u cijelom Zagrebu", rekao je Novačić koji nosi brdo iskustva iz Cibone, Zagreba, Širokog, Cedevite i ostalih.

Bad Blue Boysi stoje uz ovaj klub i često se može čuti njihova podrška na tribinama.

"Sigurno je općenito bolje igrati u tom ambijentu. Naravno, i veća je motivacija, naravno i odgovornost. To je bit ovog sporta. Naravno da gledatelji isto uživaju u košarci, isto kao i mi", zaključio je Novačić.

