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KAKVA RAZMJENA /

Sjajni Grk nakon više od deset godina napušta Buckse

Sjajni Grk nakon više od deset godina napušta Buckse
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Foto: Jared C. Tilton/Getty images/Profimedia

Antetokounmpov odlazak iz Bucksa samo je dio najuzbudljivijeg ljeta u NBA-ju koje gledamo godinama unazad

7.7.2026.
9:17
Sportski.net
Jared C. Tilton/Getty images/Profimedia
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Sjajni grčki košarkaš nigerijskog podrijetla, koji je jedno vrijeme slovio za ponajboljeg europskog košarkaša, Giannis Antetokounmpo, nakon 13 godina napustio je Milwaukee Buckse i seli u Miami Heat.

Taj je posao dio "jedne od najvećih razmjena u povijesti franšize", kako ju je nazvao predsjednik Heata Pat Riley. Takva izjava ima smisla kada se zna da je Heat za usluge grčkog reprezentativca u Milwaukee poslao Tylera Herra, Kel'ela Warea, Jaimeja Jaqueza Jr. i Kasparasa Jakucionisa, dok u zasebnom poslu u Miami stiže i Tim Hardaway Jr.

Antetokounmpo je u Bucksima ostavio veoma dubok trag. U 13 godina koje je proveo u Wisconsinu dvaput je bio MVP NBA lige, deset puta nastupio na NBA All-Staru, a 2021. godine donio je prvi naslov Bucksima nakon 50 godina suše. Njegov će se odlazak, dakle, sigurno osjetiti, ali bio je očekivan.

Još u travnju, nakon što se Bucksi nisu uspjeli plasirati u doigravanje, Antetokounmpo je dao naslutiti svoje nezadovoljstvo.

"Čini mi se da ljudi ponekad jednostavno ne slušaju. Oslanjaju se na razne izvore, a glavni izvor sam ja. Tako stoje stvari", poručio je tada grčki košarkaš.

Sada odlazi u Miami Heat, franšizu koja je osvojila tri NBA naslova, 2006., 2012. i 2013. godine, ali je i dvaput u posljednjih šest godina igrala u finalu kao pobjednik Istočne konferencije. Najprije su 2020. izgubili od Lakersa, a potom su 2023. od njih bolji bili Denver Nuggetsi Nikole Jokića.

Dio nečeg većeg

Antetokounmpov odlazak iz Bucksa samo je dio najuzbudljivijeg ljeta u NBA-ju koje gledamo godinama unazad. Legendarni LeBron James napušta Lakerse, a dogodila se i velika razmjena između Bostona i Philadelphije, prema kojoj je jedan od najboljih igrača NBA lige Jaylen Brown postao novi igrač Philadelphia 76ersa.

Tu su i brojni drugi transferi, pa je za očekivati veoma uzbudljivu novu sezonu.

Giannis AntetokounmpoMiami HeatMilwaukee Bucks
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