Sjajni Grk nakon više od deset godina napušta Buckse

Sjajni grčki košarkaš nigerijskog podrijetla, koji je jedno vrijeme slovio za ponajboljeg europskog košarkaša, Giannis Antetokounmpo, nakon 13 godina napustio je Milwaukee Buckse i seli u Miami Heat.

Taj je posao dio "jedne od najvećih razmjena u povijesti franšize", kako ju je nazvao predsjednik Heata Pat Riley. Takva izjava ima smisla kada se zna da je Heat za usluge grčkog reprezentativca u Milwaukee poslao Tylera Herra, Kel'ela Warea, Jaimeja Jaqueza Jr. i Kasparasa Jakucionisa, dok u zasebnom poslu u Miami stiže i Tim Hardaway Jr.

Antetokounmpo je u Bucksima ostavio veoma dubok trag. U 13 godina koje je proveo u Wisconsinu dvaput je bio MVP NBA lige, deset puta nastupio na NBA All-Staru, a 2021. godine donio je prvi naslov Bucksima nakon 50 godina suše. Njegov će se odlazak, dakle, sigurno osjetiti, ali bio je očekivan.

Još u travnju, nakon što se Bucksi nisu uspjeli plasirati u doigravanje, Antetokounmpo je dao naslutiti svoje nezadovoljstvo.

"Čini mi se da ljudi ponekad jednostavno ne slušaju. Oslanjaju se na razne izvore, a glavni izvor sam ja. Tako stoje stvari", poručio je tada grčki košarkaš.

Sada odlazi u Miami Heat, franšizu koja je osvojila tri NBA naslova, 2006., 2012. i 2013. godine, ali je i dvaput u posljednjih šest godina igrala u finalu kao pobjednik Istočne konferencije. Najprije su 2020. izgubili od Lakersa, a potom su 2023. od njih bolji bili Denver Nuggetsi Nikole Jokića.

Dio nečeg većeg

Antetokounmpov odlazak iz Bucksa samo je dio najuzbudljivijeg ljeta u NBA-ju koje gledamo godinama unazad. Legendarni LeBron James napušta Lakerse, a dogodila se i velika razmjena između Bostona i Philadelphije, prema kojoj je jedan od najboljih igrača NBA lige Jaylen Brown postao novi igrač Philadelphia 76ersa.

Tu su i brojni drugi transferi, pa je za očekivati veoma uzbudljivu novu sezonu.