Drama u NBA-u: Portland u doigravanju, Deni Avdija izbacio Miami

Charlotte Hornets i Portland Trail Blazers su se plasirali u NBA play-in turnir pobijedivši sinoć Miami Heat odnosno Phoenix Sunse.

Charlotte je kod kuće svladala gostujući Miami Heat sa 127-126 nakon produžetka, a pobjedu joj je osigurao LaMelo Ball koji je pogodio polaganje 4,7 sekundi prije kraja, dok je Miles Bridges blokirao šut Daviona Mitchella uz zvuk sirene za kraj.

Ball je utakmicu završio s 30 koševa, a Bridges je dodao 28 za devetoplasirani Charlotte, koji je iznudio produžetak kada je Coby White pogodio jednu od svojih pet trica 10,8 sekundi prije kraja regularnog dijela.

Brandon Miller je ubacio 23 koša za Hornetse, a White je završio s 19.

Hornetsi će u petak igrati s gubitnikom susreta koji se igra u srijedu između sedmoplasiranih Philadelphia 76ersa i osmoplasiranih Orlando Magica, a pobjednika tog ogleda čekaju Detroit Pistonsi u prvom kolu doigravanja Istočne konferencije.

Kod Miamija je najbolji bio Mitchell s 28 ubačaja, a Andrew Wiggins je ubacio 27 koševa. Centar Heata Bam Adebayo izašao je s ozljedom donjeg dijela leđa nakon što je teško pao početkom druge četvrtine i više se nije vratio u igru.

Herro je postigao 23 poena, Jaime Jaquez Jr. dodao je 13 poena, Kel'el Ware je imao 12 poena i 19 skokova, a Norman Powell 11. Sezona Miamija završila je u utakmici u kojoj je bilo 17 izjednačenja i 16 promjena vodstva.

Prva je četvrtina završila s prednošću Charlottea 26-24. U drugoj četvrtini je Miami nadigrao Hornetse s 28-22 i poveo s 54-52 na poluvremenu. White je pogodio četiri trice i postigao 14 poena u posljednjih 4:05 minuta prije kraja treće četvrtine, dovodeći Hornetse u vodstvo od 89-83.

Portland Trail Blazersi su u gostima sa 114-110 izbacili Miami Heat, a najzaslužniji za slavlje i plasman u play in turnir bio je Deni Avdija koji je zabio tricu 16,1 sekundu prije kraja i postigao ukupno 41 poen te upisao 12 asistencija i sedam skokova.Trail Blazersi su uspjeli nadoknaditi zaostatak od 11 poena u zadnjoj četvrtini i pobjedom prekinuli četverogodišnju sušu u doigravanju. Seriju doigravanja Zapadne konferencije otvorit će protiv drugoplasiranih San Antonio Spursa u nedjelju.

Jordan Goodwin je pogodio rezervno polaganje 32,5 sekundi prije kraja i doveo Sunse u vodstvo od 110-109, ali je promašio slobodno bacanje nakon što je bio fauliran u igri. Blazersi su se odbili i zatražili time-out kako bi omogućili Avdiji prostor za šut. Jalen Green iz Phoenixa promašio je tricu 8,9 sekundi prije kraja. Prilikom skoka, Matisse Thybulle iz Portlanda ukrao je loptu Goodwinu i pronašao Jeramija Granta samog za zakucavanje šest desetinki sekunde prije kraja.

Sunsi će imati još jednu priliku za doigravanje u petak, kada će ugostiti pobjednika utakmice doigravanja između Golden State Warriorsa i Los Angeles Clippersa koja se igra u srijedu. Pobjednik tog susreta bit će osmi nositelj i susrest će se s braniteljem naslova Oklahoma City Thunderom u prvoj utakmici doigravanja u nedjelju.

Jrue Holiday je dodao 21 koš, a Grant 16, uključujući dvije trice za Blazerse koji su završili utakmicu serijom 17-5. Sunse je predvodio Green s 35 koševa, Devin Booker je ubacio 22, a Dillon Brooks 20.

