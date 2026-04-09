Thunderi osigurali 'pole position' za obranu naslova

Aktualni NBA prvaci Oklahoma City Thunder pobjedom 128-110 na gostovanju kod LA Clippersa osigurali su 'broj 1' za doigravanje drugu godinu zaredom, a treći put zaredom će završiti osnovni dio sezone na prvom mjestu u Zapadnoj konferenciji.

Do sedme uzastopne pobjede u aktualnom pozitivnom nizu Thunder (64-16) je predvodio Chet Holmgren s 30 koševa i 14 skokova, a Shai Gilgeous-Alexander je spojio 20 poena i 11 asistencija.

Nakon prošlogodišnjeg osvajanja prvog naslova u povijesti franšize, Thunder će ponovno imati prednost domaćeg terena kroz cijelo doigravanje, a koliko to znači potvrđuje najbolji domaći učinak u ligi (34-6). Dovoljno je sjetiti se da je Thunder i prošlogodišnji naslov osvojio pobjedom u odlučujućoj, sedmoj utakmici finala na domaćem terenu, nošeni fanatičnom podrškom navijača u Paycom Centeru.

Clippersi se nisu mogli ravnopravno nositi s prvacima u svom Intuit Domeu i već su u prvoj čevrtini bili u zaostatku od 15 poena. Kawhi Leonard s 20 poena i Kobe Sanders sa 17 koševa, predvodili su strijelce Clippersa (41-39), koji će put do doigravanja tražiti kroz 'play-in'. Zasada drže osmo mjesto i smiješi im se gostovanje u Phoenixu u prvoj od dvije prilike za plasman u doigravanje. Za dva dana, na gostovanju u Portlandu, igrat će odlučujuću utakmicu za osmo mjesto protiv Trail Blazersa.

Phoenix Sunsi (44-36) su pobjedom 112-107 protiv Dallas Mavericksa osigurali sedmo mjesto na Zapadu. Devin Booker briljirao je s 37 poena i devet asistencija, dok je Dillon Brooks dodao 28 koševa, uključujući i ključno polaganje u završnici. Iako su umalo prokockali prednost od 18 koševa s početka treće četvrtine, Sunsi su ipak zadržali kontrolu u završnici i sada čekaju rasplet borbe između Clippersa i Trail Blazersa iz koje će im doći suparnik u 'play-inu'. Dallas je nastavio niz loših rezultata, a ovo ime je bio deseti poraz u posljednjih 12 utakmica. No, utjeha im mogu biti konstantno dobre partije Coopera Flagga, koji je i protiv Sunsa s 11 koševa, 13 skokova te šest asistencija pokazao da je jedan od najozbiljnijih kandidata za osvajanje nagrade za novaka godine.

Denver Nuggetsi trenutučno imaju najduži pobjednički niz, a za desetu uzastopnu pobjedu su svladali Memphis Grizzliese sa 136-119. Nikola Jokić je došao do novog 'triple-double' učinka sa 14 koševa, 16 skokova i 10 asistencija. Denver (52-28) će, po svemu sudeći, u doigravanje ući s trećeg mjesta na Zapadu.

Prođu li i jedna i druga momčad prvi krug doigravanja, Denver će za plasman u konferencijsko finale igrati protiv San Antonio Spursa koji su sinoć svladali Portland sa 112-101 i došli do 13. pobjede u zadnjih 14 nastupa, iako su bili bez ozlijeđenih Victora Wembanyame (rebra) i Stephona Castlea (koljeno). De'Aaron Fox je predvodio momčad iz San Antonija s 25 koševa, a kod Portlanda je najbolji bio Deni Avdija s 29 poena.

Cleveland Cavaliersi (51-29) su pobjedom 122-116 protiv Atlanta Hawksa ostali u igri za treće mjesto na Istoku. U dvoboju s New York Knicksima trenutačno imaju jedan poraz više. Donovan Mitchell s 31 poenom i Evan Mobley s 22 koša i 19 skokova bili su najbolji u domaćoj pobjedi protiv Hawksa (45-35) koji se i dalje bore za izravan plasman u doigravanje. Trenutačno su na petom mjestu, ali Toronto Raptorsi (44-35), Orlando Magic (44-36) i Philadelphia 76ersi (43-36) ih mogu prestići te gurnuti u 'play-in'.

Posebno opasnim se doima Orlando koji je svladao Minnesota Timberwolvese sa 132-120 i došao do četvrte pobjede u nizu. Paolo Banchero predvodio je Magic s 20 poena, osam skokova i šest asistencija. Desmond Bane postigao je 18 koševa, Franz Wagner dodao je 17, a Goga Bitadze je uz 14 poena došao i do 15 skokova.

Najbolji igrač oslabljenih Timberwolvesa bio je Terrence Shannon Jr. s čak rekordna 33 poena i pet pogođenih trica.

Na Istoku su prvo mjesto osigurali Detroit Pistonsi (58-22) koji su pred svojim navijačima s uvjerljivih 137-111 svladali Milwaukee Buckse.

Jalen Duren predvodio je momčad s 21 poenom, dok se Cade Cunningham vratio nakon duže pauze i odmah upisao 'double-double' (13 koševa, 10 asistencija). Bucksi su doživjeli osmi poraz u posljednjih deset utakmica, a Jericho Sims je ostvario 'triple-double' s 11 koševa, 11 skokova i 10 asistencija.