Trener Dinama za Net.hr: 'Europa stiže u Zagreb i to je jako dobro za sve'

Košarkaški klub Dinamo spreman je za novu sezonu. Iza plavih košarkaša je uspješna sezona u kojoj su došli do polufinala hrvatskog prvenstva gdje ih je u majstorici izbacio Split.

Dinamo je u pripremnom periodu osvojio Liburnia kup gdje su bili najbolji u konkurenciji Šibenke, Zaboka, Alkara i Dubrave. Pet dana uoči početka nove sezone, momčad je odradila Media day gdje su obavili fotografiranje, a tom prilikom razgovarali smo s trenerom Damirom Mulaomerovićem.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell/pixsell

Mulaomerović je stigao krajem 2024. godine i podigao ekipu.

"Ja sam došao u teškom momentu gdje smo bili zadnji na tablici. Međutim, kad sam dolazio, vidio sam tu neku neki potencijal i vidio sam da to baš i nije realno stanje i sve kako je. Na kraju smo završili u polufinalu. Zasluženo. Odigrali smo stvarno taj zadnji dio sezone dobro i mislim da smo napravili na kraju jedno veliko iznenađenje, a za sve to su zaslužni momci koji su igrali i igrači koji su bili na terenu. Uz stručni stožer koji je bio tu dosta dosta motiviran i mislim da smo što se toga tiče sezonu završili na najbolji mogući način", počeo je Mulaomerović.

Pitali smo trenera i pitanje koje znamo da ne voli, što bi ga zadovoljilo rezultatski ove sezone.

"Teško je to reći. To je pitanje koje uglavnom svi postavljaju, ali to je teško pošto sezona je duga. Svaka utakmica je bitna, svaka lopta, znaju se desiti neke ozljede i onda ostanete bez nekih glavnih igrača. Realno, mi smo prošle godine ostali bez dva najbolja igrača, bez dva nosioca. Tako da smo ove godine morali totalno promijeniti koncepciju tima. Doveli smo DeLonnieja Hunta i Lukea Avdalovića, momka koji ima hrvatske korijene, Imrana Polutka koji nam je donio sigurnost je tu, a neke naše dečke Vidovića i Savića koji su bili dio nas smo potpisali, tako da mislim da smo složili jednu dobru karakternu ekipu, sjajnih momaka.

Iskreno, ja uživam raditi s njima. Od prvog dana svi su došli maksimalno motivirani i spremni na pripreme, a i ovo osvajanje Liburnija kupa. Mislim da i prvi trofej koji smo osvojili, pokazalo se da smo odradili dobar dio priprema stvarno dobro i na fizičkom dijelu, a i tehničko taktički dio", zadovoljno je rekao trener Mulaomerović.

'Zadar i Split imaju nešto što mi ne možemo'

Koliko je Dinamo u ovom trenutku daleko od Splita i Zadra koji dominiraju hrvatskom košarkom posljednjih godina?

"To su ekipe koje igraju veći nivo natjecanja i mislim da oni s budžetom i s rosterima imaju priliku dovoditi igrače koji mi na kraju krajeva, ne možemo platiti. Tako da su oni u nekoj određenoj prednosti. Međutim, ove godine liga će biti dosta interesantna. Neke ekipe dovele su po tri-četiri Amerikanca. Pojačali su se svi. Svi žele da napravi jedan iskorak. Mi smo se plasirali u Europu, napravili taj iskorak. Mislim da će to biti dobro i za nas i za Zagreb i za navijače, kako da za klub, naravno i za igrače, isto tako za sve nas, tako da imamo neki dašak Europe u Zagrebu i da ljudi mogu pogledati neke europske utakmice. Ne samo ovaj dio Premijer lige koja će ove sezone biti jako zanimljiva", rekao je Mulaomerović koji je komentirao i netom završeni Eurobasket.

"Mislim da je to jedno od najboljih finala u zadnja tri četiri Eurobasketa. Sjajne utakmice, dvije sjajne ekipe zasluženo u finalu. Odlučivali su momenti, lopte i inspiracija igrača i mislim da je tko god voli košarku mogao uživati. Ja sam uživao. Mislim da u svakom slučaju zasluženo Njemačka pobijedila, ali ne bi bilo nezasluženo niti da je Turska osvojila", rekao je Damir Mulaomerović

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Komentar na ekipe iz regije? Slovenija je pružila dobar otpor protiv Njemačke, BiH je ostvarila povijesni uspjeh, a Srbija je podbacila.

"Što se tiče Bosne i Hercegovine, oni su napravili sjajan sjajan rezultat i mogu biti zadovoljni. Imali su čak i šansu proći Poljake. Napravili su po meni veliki veliki iskorak. Što se tiče Srbije, naravno da su svi očekivali da će se naći u finalu. Međutim, to je košarka, to se dešava. Finci, sjajna ekipa i sjajna košarka. Godinama ulažu u košarku, tako da ruše taj stereotip da neke neke zemlje nisu atraktivne košarkaški, a bogami su atraktivne. Mislim da u svemu svemu možemo biti zadovoljni kako je to sve izgledalo na prvenstvu.. Mislim da je sportski na kraju završilo onako kako treba", zaključio je iskusni stručnjak.

