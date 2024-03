FNC 15 priredba glavna je tema borilačkih fanova u Ljubljani. Ovu subotu s početkom u 19.00 Voyo će prenositi priredbu iz Arene Stožice na kojoj će nastupiti tri Hrvata. Mario Drvosječa Žgela u glavnoj borbi večeri u poluteškoj diviziji protiv Mirana Fabjana, domaćeg borca i trenutno najveće FNC zvijezde u regiji.

Foto: FNC Foto: FNC

Spektakularni FNC 15 event iz Ljubljane 30. ožujka možete u izravnom prijenosu gledati na Voyo

Ivica Trušček ukrstit će male otvorene MMA rukavice protiv Marka Vrdjana u velteru, dok će teškaš Josip Matković okušati snagu, znanje i upornost protiv Milenka Stamatovića iz Crne Gore. Ivan Vitasović elitni je FNC borac koji trenira u renomiranom pulskom Trojan Gymu, zajedno s Miranom Fabjanom. Čuli smo se jutros s njim kako bi nam kratko najavio spektakl u Ljubljani koji će srušiti, očekuje se, sve rekorde što se tiče posjećenosti jednog MMA eventa u Sloveniji, zemlji naših zapadnih alpskih susjeda.

"U glavnoj borbi večeri navijat ću za Mirana Fabjana, naravno da ću navijati za njega jer mi je klupski kolega. Dio je tima. Brat po kavezu i klubu. Marija Žgelu znam kao ratnika, tip mi je prva liga, ali navijat ću za Mirana. Očekujem vatromet s obje strane i slavlje Mirana", kazao nam je Ivan Vitasović i nastavio:

"U meču Truščeka i Vardjana nadam se pobjedi Ivice. Nakon pobjede u posljednjem meču, mislim da je spreman za novu. Josip Matković je isto kao i Ivica Trušček prekaljen borac, iako nema toliko iskustva u slobodnoj borbi kao u hrvanju. Tu ću staviti na stranu Stamatovića koji je mlada snaga u naletu za koju ćemo još čuti. On je super borac i moje predviđanje da će dobiti nekim ground and poundom. "

Opisao nam je "stanje" Mirana Fabjana ovih dana. Poznato je da, kako se meč približava, da je Miran sve nabrijani i nabrijani, kao tempirana je bomba, Općenito je karakterno Miran takav, ali kad je u pitanju meč, onda "reži", "sikće" poput zmije. Nasmijao se Ivan Vitasović na ovu našu konstataciju i formulaciju...

"(Smijeh). Uvijek je Miran nabrijan prije meča. Uvijek gladan pobjeda na treninzima, uvijek gladan uspjeha u borbama. To je Miran Fabjan. Ne treba biti posebno motiviran za ovaj meč. Fabjan je rođen borac. Ne treba mu neka posebna motivacija. U dvorani uvijek grize. Ma ta borba neće sigurno dočekati sudačku odluku. I jedan i drugi će ići po završetak i mislim da će Miran prije stići do nokauta".

Najbolja MMA organizacija u jugoistočnoj Europi je za prvi spektakl u 2024. godini otišla korak dalje i donijela novu dozu borilačkog uzbuđenja u kavez. Tako ćemo u Ljubljani na FNC 15 gledati i bare knuckle meč, odnosno prvi okršaj ikad po okriljem FNC-a u boksu bez rukavica.

A za tu priliku u slovensku prijestolnicu stiže miljenik domaće publike, borac iz Ljubljane te jedno od najvećih regionalnih MMA imena velter kategorije. Pobijedio je i u kavezu renomiranog Bellatora, a nedavno je "skinuo rukavice", te u bare knuckle karijeru krenuo nokautom u prvoj rundi. Oduvijek ga je krasio agresivni stil, a to je samo dodatno upozorenje publici da s njim dolaze i završnice o kojima će se još dugo pričati. U rodnom gradu u kavez FNC-a dolazi slovenski borac Uroš Jurišić (31, 11-1 MMA, BK 1-0).

S druge će mu strane stajati brazilski borac Joelson ‘Demente’ Nascimento (26) kojeg smo već upoznali u Ljubuškom, a sad je, kako kaže, spreman utišati Arenu Stožice. Bit će to njegov debi u bare knuckleu, a ima priliku uzeti veliki skalp. Početak je ovo nove ere u FNC-u, a za prvi, povijesni meč u boksu bez rukavica.

"Je, baš povijesni. Super mi je bare knuckle, volim žestoko, krvavo i jako. Međutim, ne vidim neku pretjeranu razliku i brutalnost u odnosu na slobodnu borbu, kad te netko nasadi na koljeno, kad netko nekog zaljepi high-kickom ili demolira ground and poundom. Sve to dovodi do potencijalno velikih rana na tijelu, na glavi, brzo imaš otvorenu ranu i puno krvi. Nema toga samo u boksu bez rukavica i ne vidim neku pretjeranu razliku u brutalnosti u bare knuckleu i mješovitim borilačkim sportovima. Dobar udarac u glavu je dobar udarac u glavu, bez obzira u kojem borilačkom sportu došao. Bare knuckle mi je zanimljiv, ali vjerujte mi, ako te netko razvali nogom ili laktom u glavu onako dobro, znalački, isto ćeš imati otvorenu ranu vrlo brzo kao u bare knuckleu. Iako, mislim da je šaka u glavu i otvorena rana na glavi blaža ozljeda od ostalih, primjerice, puknuća meniskusa, mišića, križnih ligamenata, tj od povreda zbog koje si u krevetu i odsutan mjesecima."

Ivan Vitasović nam je za kraj otkrio koja mu je ozljeda bila najgora, tj kad je imao najgoru ranu na glavi, tijelu, jako otvorenu?

"Možda na priredbi GFC 16 u Rusiji, kad sam se 30. kolovoza 2019. borio sa Čečenom Khuseinom Adamovom. Čovjek mi je otvorio glavu, imao sam 5-6 šavova. Izgledalo je ružno, stvarno je... nije me boljelo, samo sam osjetio toplinu na licu, kako mi krv klizi niz lice sve jače i jače dok nisam bio sav krvav od glave do pete. Bila je to prava krvava kupka. Najgora ozljeda mi je bila na treningu, puknuće mišića, ligamenta. Otišlo mi maltene pola koljena. Takva ozljeda je gora nego otvorena glava. Ok, otvorena glava je ružna, izgleda jako dramatično kad ti je pola lubanje otvoreno, ali puno je gora i ozbiljnija ranije spomenuta ozljeda. I više boli, duži je i teži oporavak. Koljeno je za oporavak jako zeznuto jer traje puno duže. Bio sam out 6 mjeseci. Kad ti netko otvori glavu, to ništa specijalno nije. Zatvoriš ranu i to je to".

Fight card na FNC 15 priredbi

Glavna borba: Miran Fabjan vs. Mario Žgela

Jordan Barton vs. Itay Tratner

Bojan Kosednar vs. A. Janković

Uroš Jurišić vs. J. Nascimento

Ivica Trušček vs. Marko Vardjan

K. Stamatović vs. Josip Matković

Jan Berus vs. Jovan Kandić

D. Suljkanović vs. D. Sinani

Andres Ramos vs. Vladimír Hájek

Anže Vujčič vs. Ibrahim Mandev