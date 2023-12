Dugo, predugo ga nije bilo. Posljednju borbu legendarni sarajevski MMA borac Tomislav Tomo Spahović (33 godine) imao je 20. veljače 2016. Tada je "ugušio" Marina Vlahovića na NFC Contest 5, a prije toga - 27. studenog 2015. - na FFC 21 priredbi izgubio je od Poljaka Marcina Prachnioa prekidom u prvoj rundi...

Tomo ima profi skor 8-6, odnosno 63% pobjeda su mu došle prekidom, kao i 33% poraza, prema Tapologyju. Njegova je baza hrvanje, ali napredovao je i u parteru, kao i u stojci. Ono što ga krasi kao borca je srčanost i bombe u rukama. Jako je eksplozivan i dinamičan borac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O tome koliko Tomislav Spahović ima jak udarac ispričane su priče i priče, čitava je stvar postala legendarna, mitska... Prije 9 godina, naime, Mirko se za meč sa Satoshijem Ishiijem pripremao tako da mu je jedan od sparing partnera bio i Tomo. Za vrijeme jednog sparinga, Spahović je Mirku razbio nos, tj Mirko je zaradio 4 šava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pripreme za borbu s Ishiijem su odrađene. Imao sam vrhunske sparinge sa Sašom Milinkovićem, Alessiom Sakarom i Tomislavom Spahovićem. Zahvaljujem im se na pomoći od srca. Kako to često biva, sinoć na zadnjem sparingu u ovim pripremama i to u zadnjoj rundi puknula mi je koža na nosu. Dobio sam četiri šava na licu mjesta zahvaljujući doktoru Hrvoju Barloviću, kojem se također zahvaljujem", napisao je bio tada Mirko na svom Facebook profilu i nahvalio Spahovića, a to najbolje dočarava o kakvoj se borilačkoj veličini radi kad pričamo, raspravljamo i diskutiramo o Tomislavu Spahoviću koji hvali i Igora Pokrajca, s kojim je imao najtvrđe sparinge. Njega posebno cijeni. No, vratimo se mi na post Mirka od prije 9 godina...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sparirao sam sa Spahovićem koji je vrhunski fajter i koji ima bombu u rukama. Pred njim je velika karijera ako bude uporan i discipliniran. Da bi sparing bio što realniji Tomislav je imao MMA rukavice, a ja velike boksačke od 16 unci. Obzirom na okolnosti i kakvu bombu od udarca Spahović ima još je sve i dobro prošlo. Takav sparing je jako opasan za onog s velikim rukavicama, ali je priprema maksimalno realna, a to je najvažnije", napisao je Cro Cop riječi koje se pamte.

Tomu Spahovića dugo nije bilo u kavezu, osam godina se nije borio. Sudbina mu je tako podijelila karte, dogodilo mu se to što mu se dogodilo, iako bi htio da nikad do tako nečeg tragičnog nije ni došlo. No, nije pokleknuo, niti dopustio da ga to spriječi u bavljenju sportom i odgajanju djece, tj nije skrenuo na put poroka, pokleknuvši, nego se izdigao iznad svega mentalno i fizički, te u zatvoru naporno i predano trenirao svaki dan...

Tomo Spahović je 22. travnja 2016. godine usmrtio Amila Geca, ispalivši pet hitaca od kojih je jedan pogodio Geca u glavu. Pola godine kasnije, Spahoviću je izrečena zatvorska kazna u trajanju 7,5 godina i sve je ukazivalo na kraj njegove borilačke karijere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, Spahović je ostao u treningu dok je služio zatvorsku kaznu, pušten je na slobodu nakon 6,5 godina i odlučio se vratiti profesionalnom sportu. FNC organizacija spremna je pružiti mu priliku, Dražen Forgač Forgy jako ga cijeni, a Tomo je žarko htio vratiti se sportu koji mu je život, strast, ljubav i posao - krug - sve u jednom.

Spahović će 16. prosinca predvoditi event u kultnoj sarajevskoj Zetri. Trenirao je svaki dan, izgleda granitno, moćno i mišićavo, stoga je meč protiv Mirjana Fabjana na FNC 14 priredbi za njega novi borilački početak. Javio nam se danas Tomislav Spahović iz Sarajeva i u nešto manje od 45 minuta pričao o svemu. Po prvi put otkrio je u detalje neke stvari iz te noći kad je učinio to što je učinio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako nam priča, tvrdi, branio se, ljudi su mu došli na kućni prag iznebuha, čisto da si na njemu izgrade reputaciju. Bio je ugrožen. Napadnut je od strane više osoba, njih sedam, ljudi koje on nije poznavao...

Nikada do tada nije Tomo Spahović, popularno borilački zvan Zvijer, bio osuđivan, niti je čovjek imao ikakvu kaznenu prijavu. Čitav život posvetio je sportu, trenirao hrvanje, bio sportaš, a sportaš sam je i danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tomo Spahović je netko tko ne dopušta da ga se dira. Poštuje svakog, ali traži da se i njega poštuje. Ako on, kako nam je to objasnio u velikom intervjuu za Net.hr, Danas.hr i RTL televiziju, ne pravi probleme, neće dopustiti da mu netko ni pravi probleme. Obiteljski je čovjek u potpunosti posvećen suprugi, djeci i sportu. Mirnom životu. Odaje takav nekakav smiren, upotpunjen, stabilan dojam jednog ozbiljnog obiteljskog čovjeka. Koliko možemo osjetiti ovako na daljinu, prema priči...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam tu noć napadnut od strane 6-7 ljudi i ja sam branio sebe. Uvijek ću se braniti dok sam živ, a prvi nikada nikog neću dirati. I to je to.", kazat će Tomo Spahović koji je, takav nam je barem dojam ostavio, iskren, otvoren i karakteran čovjek koji jako drži do časti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Spletom nesretnih okolnosti sam došao u tu situaciju. Svoju sam kaznu odradio kako je trebalo, pošteno sam sve odslužio. Ne volim pričati o tome niti se vraćati, vjerujte mi. Čitavo sma vrijeme renirao u zatvoru, fokus mi se nikad nije maknuo od sporta. Izabrao sam pravi put, onaj sporta. Netko bi krenuo drugim putem, netko se više nikad ne bi vratio sportu, ali ja sam sportaš i mene zanima samo sport. Nastavljam tamo gdje sam stao".

Tomo nam je otvoreno sve rekao, bez izmotavanja...

"Bio sam u zatvoru 6 i pol godina, na dobro ponašanje i poštivanje zakona unutar zatvora sam dobio godinu dana uvjeta. Da mogu vratiti vrijeme, volio bih sve to nije dogodilo. Branio sam sebe, svoju čast i ponos. Napalo me 6-7 osoba. Zbog tih okolnosti sam završio u zatvoru. Sve se dogodilo iz ničeg. To su osobe iz krim miljea, koji koriste narkotike, ja takav nisam. Mafijali su se dečki, mojem prijatelju su se zaprijetili. Ovaj drugi što je bio s njim je pozvao mene na telefon. Izašao sam ispred zgrade i vidio da se raspravlja i kako sam im prilazio, ovi su pobjegli".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije tu završilo, a moglo je...

"Nije prošlo pet do šest minuta, zove me jedan od prijatelja u suzama, njih 5-6 me presrelo, izvukli me iz taksija, pretukli nas i natjerali mene da se javim na telefon. Taj netko se menis druge strane obraća - MMA borac, doći ćemo sad po tebe, da i tebe napadnemo".

I došla mi je ta ekipa na kućni prag...

"Ja nisam osoba koja prijatelje ostavlja u problemima. Te dvije osobe koje su u prethodno objašnjenom prvotno pobjegle, vratile su se s još 4-5 prijatelja. Kao, obračunat će se samnom. Oni su preko mene htjeli sebi dići reputaciju. Bez ikakvog razloga i povoda, meni došli na adresu, slučajno vidjeli u međuvremenu taj taksi, napali ih, istukli mi pištoljem prijatelja po glavi. Izašao sam ispred zgrade i kako sam otvorio vrata, počeli su mi prijetiti. Kako su mi se prijetili, tu sam ja djelovao kako sam djelovao. Počeli su bježati i ja sam nekog pogodio. I to je čitav scenarij, toga se ne želim sjećati, želim to zaboraviti. Ne znam zašto je mene to zateklo. Što sam trebao, da tih 6-7 osoba mene napadnu, ubodu nožem, udare predmetom, upucaju me. Branio sam sebe, kao svatko normalan".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što nam je još ispričao Tomo Spahović, o čemu smo s njim sve razgovarali, pogledajte u priloženom videu gore.

U subotu, 16. prosinca, očekuje nas spektakularna borilačka večer koju možete pratiti UŽIVO na VOYO platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice.