Fight Nation Championship i po treći put dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Nakon Ljubuškog i Bugojna, FNC otvara vrata svojim poklonicima u Sarajevu, ona kultne Zetre.

U subotu, 16. prosinca, očekuje nas spektakularna borilačka večer koju možete pratiti UŽIVO na Voyo platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice

FNC 14 priredba nakon spektakla u Beogradu, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ima svoj šou. Najjača regionalna MMA organizacija osvojila je srca borilačkih fanova i etablirala se na karti respektabilnih organizacija. Više nitko ne pita tko se na priredbama bori, nego kad je i gdje se mogu kupiti ulaznice.

Na FNC 14 priredbi, koja će se 16. prosinca prenositi na Voyo platformi, nastupit će i Tomislav Sičaja (2-0) protiv Ahmeta Rasima Pale (5-2) u velter kategoriji.

Mlađi brat ramske obitelji također ima protivnik nakon što je objavljeno da će njegov brat Ivan odmjeriti snage s Nemanjom Todorovićem.

Popularno zvani "Gegan" posljednji je put u kavez ušao u srpnju ove godine na finalu četvrte sezone Armagedona u Bugojnu. Tada mu je protivnik bio srpski borac Jovan Kandić, a uspješno je prošao kroz njega pobjedom u drugoj rundi tehničkim nokautom.

Javio nam se Tomo jutros iz Zagreba...

"Treniram sad jednom dnevno, kako se meč bliži. Više-manje, treniram samo popodne", kazao nam je u uvodu Tomislav Sičaja i nastavio:

"Planiran sam za prirebu. Pa, tko će se drugi boriti u Sarajevu nego ja i brat. Je*iga, treba netko i napuniti dvoranu. Znate da su naši navijači najmnogobrojniji i najluđi, stvarno imamo veliku i glasnu fan bazu u Bosni i Hercegovini."

Borca iz popularnog i uglednog zagrebačkog ATT-a s druge strane kaveza čekat će turski borac Rasim Pala, kojem će ovo biti drugi nastup u FNC organizaciji nakon što je prošle godine u rujnu nastupio na FNC 7 priredbi u Puli.

Tada mu je protivnik bio Đorđe Bukvić te je izgubio tehničkim nokautom pred sam kraj druge runde.

Posljednju meč odradio je prije nešto manje od tri mjeseca na Turkish MMA Federation priredbi kada je pobijedio odlukom sudaca protiv Cema Sahuta Vapama.

Od pet profesionalnih pobjeda, tri je ostvario prisiljavanjem na predaju, dok su dvije otišle na odluku.

"Moj suparnik na eventu, Turčin, dosta je iskusniji od mene. On je zvijezda u Turskoj. Vidim da ga dosta ljudi prati, ali to me ništa ne ometa. I dalje idem svojim planom, vodim svoju igru. Mislim da ću je nametnuti u Sarajevu, da će ići po nekom mojem planu i da ću dobiti tu borbu", priča nam Tomo.

Profesionalni debi upisao je u ožujku ove godine na FNC 10 priredbi u Ljubuškome gdje je bio uspješniji od mađarskog borca Rolanda Szolnokija, a sada će loviti treći profesionalni trijumf.

"Zadovoljan sam, ne smijem se buniti. Imam 2-0 profi skor, s tim da imam jednu borbu u Armagedonu koja ne ide u profi. Hajmo reći, tri ozbiljnije borbe i tri pobjede."

Tomislav Sičaja je gledao suparnika...

"Uglavnom radim svoje. Kad uđem u kavez, kad ga malo osjetim... Dok ne osjetim, kako se ono kaže kako diše, ne mogu taktizirati ništa previše. Prilagođavam se u kavezu u situaciji i instinktivno. Instinkt koristim stalno u borbi i više-manje, samo na to idem. Imam par specijalki koje prolazi kroz sviju. To radim, ali više-manje, borim se instinktivno, pratim situaciju, stojka ili krvanje, spreman sam na sve".

Kaže da treba još raditi na svim segmentima.

"U ovom sam sportu godinu i deset mjeseci. Tu sam u ATT-u godinu i deset mjeseci, računam da sam tako i u ovom sportu. Naučio sam dosta, ali ima još posla. I u stojci i u hrvanju i u parteru".

Tomo radi vikendom kao redar...

"Petak i subota redarim. Od redarenja i borbe trenutno živim već dvije godine. Nije luksuzno, ali se može živjeti. Nećeš biti gladan. Nije lagano tako privređivati za život plus još borilački sport, ali to mi je sve dodatna motivacija. Kad god se vraćam u Ramu, pričam dolje svojoj ekipi. Vikendom u 7 ujutro, nakon redarenja, samo mi je to u glavi, da jednom u budućnosti to više ne radim, da se osiguram u slobodnoj borbi, da uspijem. Zbog toga toliko i treniram, da nešto napravim u borilačkoj karijeri, da ne moram uz borbe i raditi, redariti, zaključio je Tomislav Sičaja.