Braća Sičaja, Ivan i Tomislav, bit će u fokusu na FNC-ovom eventu u Bugojnu. Borci iz Rame, hercegovačke općine 30 km udaljene od Bugojnog, koji treniraju u American Top Teamu u Zagrebu, tek ulaze u svijet profesionalnog bavljenja slobodnom borbom.

Ivan ima profi skor 3-0, dok je Tomislav debitirao na FNC-u u Ljubuškom i to pobjedom. Dečki su baš prva liga...

Novi MMA spektakl, FNC Armagedon, očekuje nas u subotu, 22. srpnja, a prijenos uživo moći ćete pratiti putem PLAY Premium platforme.

"Najbolje da se pobijemo odmah, lakše je nego pričati", kazao nam je u šali na početku razgovora Tomislav Sičaja. Ivan se nadovezao:

"Više smo dosadili jedan drugom, svaki dan smo skupa, svaki dan... Nismo cimeri, ali kao da jesmo. Ujutro smo skupa na treningu, poslije smo skupa na kavi. Samo smo za ručak razdvojeni. Večernji trening skupa, poslije šetnja... Doslovno jedan drugom smo navrh glave. Ali dobro, opet, što bi ja bez njega i on bez mene. Pazimo jedan drugog, skupa smo odselili iz Rame ovdje u Zagreb. Družimo se nas dvoje i to je to. Znamo se mi u sparingu fino izudarati, ali u granicama. Na početku je bilo gore jer nismo znali, sad se pazimo".

Tomo je naglasio:

"Pomažemo jedan drugom, u treninzima, u svemu, za sad je sve dobro između nas. Izvlačimo jedan iz drugog samo ono najbolje."

Pogledajte FNC-ov "Zakon braće" u priloženom videointervjuu gore.

Gledatelji u Kulturno-sportskom centru Bugojno imaju priliku vidjeti odlične borbe boraca koji traže svoj put u FNC-u.

Finale četvrte sezone "Armagedon Jamnica Pro Sport" MMA lige donijet će tako napete i spektakularne borbe koje će gledatelji moći pratiti uživo na PLAY Premiumu.

Perolaka (-66 kg)

Ivan Sičaja (Hrvatska) - Itay Tratner (Izrael)

Velter (-77 kg)

Tomislav Sičaja (Hrvatska) - Jovan Kandić (Srbija)