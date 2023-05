Fight Nation Championship 11 u Areni Zagreb, koji će se održati ove nedjelje 28. svibnja, bit će najjači ikad i okupit će jaki fight - card.

Viša razina FNC eventa

Svaki novi FNC event organizator se trudi podići na višu razinu, pa će tako biti i ovaj put kada će posjetitelji Arene, ali i gledatelji PLAY Premiuma, osim izvanrednih borbi, moći uživati u dosad neviđenoj produkciji i prezentaciji mečeva...

No, isto tako, publika i gledatelji moći će uživati i u ring djevojkama. Rea (27) i Dagmar (25) sestre su iz Rijeke koje će uljepšavati trenutke između rundi u kavezu i mamiti pozornost okupljenih, a s njima i Ozana Berta Plišić, treća ring sestra.

Cure su uistinu zanosne, ali ono što stvarno kod njih očarava je osobnost. Također, prave su predstavnice svog grada jer obožavaju Rijeku. Rječina, naime, teće kroz njihove vene...

Rea i Dagmar zaštitna su lica FNC eventa i kao takve u fokusu borilačke javnosti. Samostalne, ambiciozne, niti malo plitke nego baš naprotiv - s izraženom osobnošću i karakterom.

Dagmar je već nekoliko puta bila zaštitno lice u reklamnim kampanjama i govori tri strana jezika - Talijanski, engleski i španjolski, dok je Rea prošle godine osvojila titulu Miss Primorsko-goranske županije te je bila Superfinalistica izbora za Miss Hrvatske. Naravno, i ona govori strane jezike i akademski je obrazovana, ali o njoj više u razgovoru s njom.

Djevojke su posebne

Kako bilo, portal Net.hr i RTL Hrvatska odlučili su djevojke približiti borilačkoj publici i hrvatskoj javnosti općenito, a potpisnik ovog teksta prvo je porazgovarao s Dagmar. Rea je, naime, bila zauzeta jer djevojka radi, pa nam se nije mogla odmah javiti. Da, kažemo vam, cure su baš posebne. Krećemo s Dagmar.

"Hvala na pitanju, dobro sam. Čekam početak eventa i uzbuđena sam isto kao i moja sestra Rea. Što se tiče faksa, diplomirala sam (mag.oec) International business na Ekonomiji prije par mjeseci i uzela sam sad malu stanku. Nakon ljeta krećem raditi. Imam par opcija, još ne znam gdje ću raditi, tako da moram dobro razmisliti što bi, ali svakako možda nešto vezano za hotele, menadžerstvo. To mi baš paše", kazala nam je u uvodu Dagmar i nastavlja o FNC 11 priredbi:

'Ovaj FNC 11 event u Areni Zagreb će biti nešto posebno'

"Slažem se s vama da će ovo biti nešto posebno, da će ovaj MMA event biti najjači dosad u Hrvatskoj što se tiče FNC-a, uz onaj UFC Fight Night event u Areni Zagreb. Veselim se naravno FNC-u 11, iako svaki FNC event je poseban i za sebe. Svaki na kraju ispadne odličan, ali mislim da će ovaj biti malo posebniji od ostalih svakako. Jer, ipak je to Arena Zagreb."

Dagmar u Areni Zagreb još nikad nije radila i za nju će to biti posebno iskustvo. Inače, priča Dagmar i Ree Plišić na FNC-u započela je 2020. godine, negdje tamo baš u jeku korone.

"FNC je jedini borilački event za koji radim, nema ostalih. Sestra i ja krenule smo s tom pričom baš kad je bila korona. Ha, korona, već sam i zaboravila na nju i drago mi je zbog toga. Uf, kad se samo sjetim drame koja je izazvana i koja je nastala kad se koronavirus pojavio u svijetu. Audicije za FNC nije bilo, nego nas je kontaktirala Ivana Forgač, supruga od Dražena, preko njezine prijateljice iz Rijeke. Ona nas je preporučila i tada smo odlučile da ćemo pokušati s tim", govori nam Dagmar.

Ono što nas je posebno oduševilo kod Dagmar je što ne želi biti roditeljima na teret, nego od 16 godine radi honorarne poslove kako bi spremila koju kunu, danas euro - u džep.

'Ne ovisimo o roditeljima, samostalne smo'

"Svako malo imam neko slikanje i naravno da svako toliko stavim neki honorar u džep. Uvijek dobro dođe u svakom slučaju. Znate, i ja i Rea smo ovako dosta samostalne i ne želimo ovisiti o starcima, nego želimo sami kročiti kroz život. Uvijek smo takve bile i takve smo i odgojeni. Stvarno nas mogu pohvaliti. Lijepo je imati svoje novčiće u novčaniku, a ne da trebaš mamu i tatu pitati za kavu. Ni ja, ni Rea ne želimo biti mami i tati na teret."

Djevojke ima svoju snove, ambicije i vrijednosti i u današnjem svijetu, koji je dosta iskvaren, to je rijetkost kod mladih osoba. Dagmar ima i hobi koji obožava:

'Mrzim laž, volim lojalnost i iskrenost'

"Šminkanje, jako volim šminkanje, volim i sport naravno. Razmišljala sam možda tijekom života baviti se s time, ali isto tako nekako sam skeptična prema svemu tome. Nisam još odlučila sto posto bi ili ne bi upustiti se u te vode", priča nam Dagmar koja voli kod ljudi vrijednosti kao što su lojalnost, iskrenost i poštenje, a ne voli laž.

"Samo mi nemoj lagati. Kakva god istina surova bila, samo mi nemoj lagati. Jer, kad-tad se laž otkrije. Smatram da je bolje kazati istinu, kakva god ona bila nego laž. Slažem se da ponekad kad se kaže istina, da se dobije po nosu, ali istine mora biti i ne prihvaćam ništa drugo osim istine."

Dagmar i Rea su jako bliske i uživaju raditi zajedno na FNC eventu...

'I Ozana Berta je cura za svaku pohvalu'

"Nas dvije smo jako povezane tako da nam jako odgovara raditi zajedno. Mislim da ne bi bilo to to da nije ona tu samnom. Naravno da se znamo posvađati, oooo, itekako i to prije eventa. Pa onda ne pričamo prvih dvije runde (smijeh). Ali ovog puta moram reći da je i treća sestra s nama - Ozana Berta. Ona ima 21 godinu i njoj će to biti prvi nastup na FNC-u i ona je to svojevrsno iznenađenje. Da, nas Plišićka ima tri. Po prvi put će naša najmlađa seka biti s nama i jako nam je drago zbog toga. I ona će isto raditi s nama, pokazivati runde i sve ovo što sam kazala za Reu po pitanju odgoja i samostalnosti, to vrijedi i za Ozanu Bertu. Sve tri smo odgojene isto i Ozana Berta je isto cura za svaku pohvalu".

Dagmar od muzike sluša sve, cajke doma ne, ali kad izađe s društvom van zna otići na cajke - "Zašto ne. Ja slušam stvarno sve, sve što mi se sviđa. Kad sam solo doma ne slušam baš cajke, nisu mi one na repertoaru, ali nije da kad s društvom idem vani da ću se protiviti odlasku na cajke. Svejedno mi je, bitno mi je da je dobra zabava, dobro društvo, svejedno mi je onda kakva je muzika".

I za kraj razgovora Dagmar nam je otkrila kakve dečke voli, te kakav je dečko može osvojiti...

'Karakter kod dečka mi je bitniji od izgleda'

"Ne gledam generalno kod dečkiju jer, primjerice, sportaš nego samo kakav je prema meni. I ono što sam vam već rekla - lojalnost, iskrenost i poštenje. To su glavne vrijednosti, to svaki moj dečko mora imati. Izgled? Gledate, lagala bih vam kad bi vam rekla da mi izgled nije bitan, to je prvo što kod dečka primjetiš i to te rivuče na prvu, ali mi nije izgled sad najbitniji. No, da mi je prebitan i nije. Karakter mi je puno bitniji. Ma, može mi biti najljepši dečko na svijetu, ako nije onako kako meni odgovara, ništa od toga. I nije da volim u vezi imati glavnu riječ - kompromis je uvijek tu najbitniji. I on ima isto pravo kao i ja. Sve je stvar dogovora. Trenutno nemam dečka, nisam u vezi i solo sam", zaključila je Dagmar Plišić.

