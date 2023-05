Do spektakularne Fight Nation Championship 11 priredbe u Areni Zagreb ostalo je još 3 dana.

Svaki novi FNC event organizator se trudi podići na višu razinu, pa će tako biti i ovaj put kada će posjetitelji Arene, ali i gledatelji PLAY Premiuma, osim izvanrednih borbi, moći uživati u dosad neviđenoj produkciji i prezentaciji mečeva...

Nakon Dagmar na red došla Rea

Portal Net.hr i RTL Hrvatska nastavljaju upoznavati borilačke fanove i javnost sa zaštitnim licima eventa, a zasigurno jedno od njih su i ring djevojke.

Nakon jučerašnjeg razgovora s 25-godišnjom Dagmar Plišić, danas na red dolazi i njezina dvije godine starija sestra, 27 - godišnja Rea.

Ova rođena Riječanka osvojila je 2019. titulu Miss Primorsko-goranske županije te je bila Superfinalistica izbora za Miss Hrvatske. Govori čak 4 strana jezika - Talijanski, španojlski, engleski i njemački. Rea je išla u talijansku osnovnu i srednju školu.

Obožava životinje i kaže nam kako bi ih spasila sve da može, a roditeljima duguje puno toga. Sve tri ring sestre - Dagmar, Rea i najmlađa Ozana Berta vezane su za roditelje i imaju jako dobar odnos s njima.

'S roditeljima imamo predobar odnos, čak i preotvoren, ali znamo granice'

"Predobar, možda čak i preotvoren, kao da su nam ponekad prijatelji, a ne mama i tata, iako znamo i jasno nam je da neke stvari još uvijek ne smijemo raditi, znamo gdje je granica, dok smo pod njihovim krovom (smijeh). Mi baš sve s njima pričamo. Puno toga dugujemo našim roditeljima koji su najdivniji roditelji na svijetu. Oni su nam dali sve i jednog dana ako i ja budem imala svoju djecu, želim da i ja budem s njima u odnosu kao moji roditelji samnom", kazat će Rea Plišić koja je isto kao i Dagmar, vrlo rano počela honorarno raditi i zarađivati džeparac - već sa 15. - 16. godina.

"Tako negdje. Prvo sam počela raditi u jednom beach baru na Krku, gdje ljetujemo. Polako sam si već tad počela zarađivati, da ne tražim roditelje novce. Sve tri smo dosta samostalne već od pubertetskih dana. Bolje tako, da uz fakultet imamo nešto svoje, tj da si sama mogu kupiti nešto što vidim, što želim, što mi se svidi, a ne da moram okolo moliti tatu i mamu", priča nam Rea koja još uvijek živi s roditeljima...

"Osim što je u današnje vrijeme izrazito teško sebi kupiti stan ili kuću, i sami možete vidjeti kako iz dana u dan divljaju cijene nekretnina koje su otišle u nebo, moram vam biti iskrena i kazati kako mi je još uvijek lijepo živjeti s roditeljima, nekako mi je bolje. Znam da me čeka sve lijepo skuhano, speglano (smijeh). "

'Ozana je malo u strahu zbog nastupa, ali ne sumnjamo u nju'

Rei je ovo osmi FNC event na kojem radi kao ring djevojka i ona i sestra Dagmar su postali sa ostalim ljudima iz organizacije kao jedna mala obitelj. Najmlađa sestra Plišić, 21- godišnja Ozana Berta, tek ulazi u tu priču i za nju će nastup u FNC kavezu u Areni Zagreb biti prvo takvo iskustvo...

"Ozana Berta je malo u strahu jer će joj biti to prvi izlazak pred FNC publiku, ali vjerujem ja u nju, bit će to super. Ne sumnjam u našu Ozanu. Malo ima tremu, strah da će nešto poći po krivu. To je normalno, tako smo i mi na početku pa evo, kao da smo doma to radimo. Ja nikad u Areni Zagreb nisam radila, samo sam bila na koncertima. Baš se veselim FNC 11 eventu, bit će to spektakl"

Rea prati borilačke sportove i već 4 godine rekreativno trenira kickbox. Stalno je nasmijana i kad joj je teško nekako sa smijehom korača kroz život. Završava Hotelijerski fakultet - peta je godina studija održivog razvoja.

"Nisam kao Dagmar toliko dobra i revna po pitanju fakultet, pala sam jednu godinu, ali ja vam to volim onako polako, detaljno i temeljito (smijeh). Volim studentski život, što ćete... Obožavam životinje i jednog dana bi voljela imati malo više novca da im svima mogu pomoći. Imam psa, dvije mačke, voljela bi imati nešto svoje da im svima mogu pomoći - neki azilić. "

Jako vezana za sestre

Jako je vezana za svoje sestre...

"Jesam, baš smo sve tri vezane. Na početku, ono, kad smo bile male stalno smo se svađale, nismo se baš kužile, ali sad ne možemo jedna bez druge. Najbolje smo si prijateljice. Znam da mi nikad ne bi zabile nož u leđa. Uvijek su tu za mene i uz mene.

Miss Primorsko-goranske županije te je Superfinale izbora za Miss Hrvatske dali su joj veliko iskustvo...

"Puno mi je to pomoglo jer sam vam ja dosta sramežljiva. Neću priči svima i neću se lako i brzo otvoriti. Ali, nakon toga, shvatila sam da se sve to može. Prvo sam se bojala kako ću na FNC-u izaći u štiklama, hoću li pasti na haljinu, hoću li se na neki način obrukati pred čitavom Hrvatskom. Na kraju je sve odlično ispalo", govori Rea.

Ring djevojke su u današnje moderno vrijeme slavne. O njima pišu mediji i prate ih. Primjerice, ring djevojke iz UFC-a itekako plijene pažnju američke javnosti.

"Jesu da. Ali, hvala Bogu, sad i FNC ide prema tome i mi smo sad TOP organizacija u Hrvatskoj i regiji. FNC je došao na TOP level. Tko zna, možda i mi jednog dana budemo tako poznate i slavne. Šalim se malo naravno".

'Zadržite dijete u sebi zauvijek'

Rea Plišić smatra i vodi se za time da čovjek u životu uvijek mora u sebi zadržati malo dijete...

"Naravno, u nekim stvarima sigurno. Isto tako, ljudi bi trebali u ovo današnje vrijeme biti bolji jedni prema drugima. Da nema te zlobe koja danas kruži i da nije tako teško naći prijatelja, dečka... Jer, ljudi su danas zlobni jako, svi smo na neki svoj način zločesti. Htjela bih, da mogu, to promijeniti i sigurna sam da bi svijet bio puno bolji. I naravno, za životinje isto, jer ljudi baš ne mare za životinje, a oni su divna bića."

Hejteri i zli jezici je jako ljute, kao i stereotipi prema ring djevojkama...

"Znam ponekad čitati komentare na društvenim mrežama, po portalima i kad vidim što ljudi danas sve pišu, pogotovo o životinjama, ma bolje da ne čitam i trudim se ne čitati ih previše. Što se tiče komentara o meni i sestrama, nekako sam se naučila da nakon mog nastupa na izboru ljepote, kad su bili neki komentari, da ne čitam komentare o nama. Jer, volim čuti komentare samo od mojih bližnjih, meni dragih ljudi. Svatko ima neku svoju nesigurnost i onda tu nesigurnost projicira putem interneta. Pokušavam ne gledati i ne obazirati se na te i takve komentare".

Voli izlaske i dobro društvo

Kao svaka mlada osoba voli s društvom izlaziti van. I isto kao i sestra Dagmar, zna završiti na cajkama, ali ih načelno ne sluša u privatno vrijeme, kod kuće ili u autu...

"Svugdje izlazim, najmanje čak u Rijeci u posljednje vrijeme jer mi je postalo nekako sve isto. Malo po Istri, malo po Zagrebu... "

Rea sluša svu vrstu glazbe. Glavno da je društvo dobro, da je izlazak dobar i njoj je to u tom segmentu najbitnije...

"Ma ne moramo čak niti izaći, možemo biti negdje, ono, na balkonu, ako je TOP društvo super će nam biti."

'Jason Statham mi je napet'

Voli gledati i filmove, uglavnom na Netflixu, ali teško pamti imena filmova, priča nam. I nema najdraži film, iako voli ljubavne filmove. Kaže nam kako joj je najzgodniji glumac Jason Statham.

"On mi je onako napet. Jason Statham mi je dobar, zgodan."

Od pjevača joj i nitko baš ne plijeni pažnju izgledom, više ne što je starija...

"Justin Bieber mi je jedno vrijeme bio zgodan, ali sad mi baš i nije više. Justin Timberlake, recimo, svima je napet, a meni nikad nije bio".

Prati hrvatsku nogometnu reprezentaciju i voli gledati kad igraju Vatreni, a otkriva nam i koji joj je reprezentativac najzgodniji...

"Joško Gvardiol mi je dobar, ali da sam poludila za njim kao i sve ostale djevojke i nisam. Ima dosta zgodnih nogometaša."

Otkriva nam Rea da nikad ne gubi glavu za dečkima...

'Teško se zaljubljujem'

"Neka oni gube zamnom (smijeh), dodaje.

Teško se zaljubljuje...

"Uf, jako teško. Baš mi neko mora biti, onako... "

Ali, ne skriva da je bila zaljubljena do ušiju...

"Jesam, bila sam. Načelno u takvim situacijama ne gubim tlo pod nogama, ali isto tako u nekim stvarima da. Nekad se znam promijeniti zbog tog nekog, ali sve vam je to u granicama normale."

Rekla nam je i kakav ju dečko može osvojiti i što voli kod njega...

"Smiješak. Prvo što vidim na dečku je smiješak. Jako volim kad se neko smije. Izgled mi je nije toliko presudan, glavno da je prema meni dobar. Naravno, mora imati taj neki faktor X. Dečko me mora osvojiti. Volim kad je opušten, kad se smije... Kad nije uštogljen, pun sebe itd. I nikad ne bi mogla biti s nekim tko ne pere zube. To mi je užas. Volim lojalnost i iskrenost. I ja kao i Dagmar mrzim laž. Koliko god istina bila loša, rađe neka kaže pa ćemo nekako zajedno prijeći preko svega. Kad mi neko laže gotovo je prijateljstvo i sve. Ali, prevaru u vezi nikad ne bih oprostila, mislim da ne bi."

'Znamo se othrvati svim uletima boraca'

I za kraj, Rea je progovorila upucavaju li se borci njoj i sestri Dagmar na eventima?

"Borci koji su u našem ATT-u (American Top Team op.a), oni nas već znaju pa smo kao neka mala obitelj, pa nas oni baš ne daju niti imaju nekih intencija prema nama takve vrste. Što se tiče drugih boraca se upucavaju, uletavaju nam, ali mi se ne damo, sve to znamo ishendlati. Ipak treniram kickbox i znam se obraniti, samnom nema zezancije (smijeh)."

FNC 11 - borilački spektakl godine iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO u nedjelju, 28. svibnja, od 20 sati, ekskluzivno na PLAY Premiumu!