Nije mogao spavati. Zaspao je u 3 ujutro, a probudio se u šest...

"Možda i zbog poraza, tko će ga znati", kazat će legenda hrvatske i regionalne MMA scene Ivica Trušček, koji je sinoć izgubio od Marka Kisića podijeljenom sudačkom odlukom na Fight Nation Championship 11 u Areni Zagreb. Inače, meč je bio dogovoren na tri puta po pet minuta.

Bila je to uistinu teška i neizvjesna borba, jedna runda je bila knap, a na kraju je Kisić slavio kroz iglene uši. Također, bila je to jubilarna 80. borba u karijeri za Ivicu Truščeka, kojem je u drugoj rundi i krv išla iz glave.

Ivica nam se javio kako bi samo za Net.hr prodijelio dojmove nakon (ne)prospavane noći...

"Malo sam se u borbi za*ebao jer sam u tom trenutku u kavezu mijenjao stvari i borio sam se tako kao što se nisam nikad borio. Možda ovako laicima zvuči kao da je to bilo svejedno, nebitno, ali nije. Nije isto borio se i stajao u gardu s lijevom ili desnom naprijed, u kontragardu ili u pravom svom gardu. Stajao sam s desnom naprijed po prvi put u životu, po prvi put u 80. borbi koliko ih sad imam iza sebe i onda sam zbog toga bio najpasivniji. Nikad nisam bio tako pasivan. Čekao sam njegovu lijevu ruku da ju blokiram, pa da uzvratim svoju. Ili, kad je išao unazad, da blokiram taj lijevi low kick, tako da sam imao samo te dvije opcije za napad. Zato je ispala moja prezentacija malo dosadnija nego što je to uobičajeno kod mene", kazao nam je Ivica Trušček i nastavio:

"Činilo mi se blizu, ali da sam mogao pobijediti, onda bi pobijedio Marka Kisića. Unutar borbe u kavezu ja i Marko smo razgovarali, cimali se onako borilački, zaje*avao sam ga - "daj se odluči kako ćeš stajati'. I on je isto mijenjao kontragard par puta. Kazao sam mu - 'odluči se, hoćeš li stajati s prednjom lijevom ili desnom?!' Pa se nasmijao na to. Malo smo se zafrkavali u meču, moraš malo. Sve je to dio borbe."

Trušček je nahvalio Kisića...

"Marko Kisić je baš pristojan dečko. Uvijek mi se ljepše tako boriti, makar si hoćemo s laktovima razbiti glave jedan drugom. Znamo to obojica. Ali, dobro je, volim kad se u borbi mogu malo zezati sa suparnikom, nekakav crni humor u tome svemu naći".

Inače, prijenos Fight Nation Championship priredbe 11 'Fight For Legacy' mogli ste gledati ekskluzivno na PLAY Premiumu, a osim izvanrednih borbi uživati i u dosad neviđenoj produkciji i prezentaciji mečeva. Bio je to dosad najjači FNC event, pravi spektakl. Najviše ga je ljudi pohodio, najjači fight - card.

"Je, u pravu ste. Produkcija je bila vrhunska. Vidio sam 8-9 kamiona van Arene, najveće hrvatske dvorane. Svih četvero djece mi je bilo na meču plus supruga. Znači, sve je bilo savršeno osim zadnjeg rezultata za koji sam si sam kriv. Žao mi je, tamo sam kao nekakav idiot još radio sklekove, da dokažem ne znam kome da mogu još. Ostalo mi je još puno rezerve. Žao mi je što nisam sve potrošio, kako su mi i govorili treneri da moram ići na sve ili ništa."

I što sad, kakva je budućnost Ivice Truščeka? I Marko Kisić je u Octagonu nakon borbe rekao kako ste vi legenda i kako se nada da se nećete prestati boriti.

"Nemam pojma. Nastaviti se boriti, ne nastaviti se... Boriti se i dalje. Ne znam da li ja uopće još pripadam ovom svijetu više. Rasplakao sam se nakon borbe kad sam išao svojoj djeci, toliko mi je teško palo sve."

Naravno da pripadate. Od kud sad to? Iza sebe imate 80. borbi, uzor ste mladima u ovom sportu. Aposlutna ste legenda i primjer borca koji nikad ne odustaje...

"Ovo legenda... To je možda malo nategnuto, ali mogu prihvatiti nešto slično hajde. Zato jer nikad nisam odustajao. Izgubio sam 40 puta i svaki sam se put vratio. Svaki put sam se ustajao, nisam dopustio da padnem do kraja. To je jedino u svemu tome vrijedno nekog spomena. A ovo za mlade... Ha, a možda ste u pravu. Sad su došla nekakva vremena esktremno negativnih ljudi i događaja. To nekako dobiva najviše pažnje. Meni se to osobno ne sviđa. Ok mi je da smo si dobri van kaveza, da se tučemo unutra. Malo je rjeđe sve to u posljednje vrijeme".

I za kraj Trušček se osvrnuo na očito novi trend u slobodnoj borbi, da borci završavaju fakultete. To je jako dobar trend, daj Bože više takvih slučajeva...

"Nadam se da je tako, jer od ovog se ne da živjeti osim ako si Mirko Filipović, a on je jedan. Ili ako si Jon Jones. Znači, možeš nabrojati na jednu ruku ljude koji cijeli život mogu živjeti od toga. Od nečeg se mora živjeti. Ovo ima kraja definitivno."

