MMA spektakl u organizaciji Fight Nation Championshipa nakon Arene u Puli održat će se jedanaesti put u Areni u Zagrebu 28. svibnja. Svaki novi FNC event organizator se trudi podići na višu razinu, pa će tako biti i ovaj put kada će posjetitelji Arene, ali i gledatelji PLAY Premiuma, osim izvanrednih borbi, moći uživati u dosad neviđenoj produkciji i prezentaciji borbi.

Regionalne borilačke zvijezde kao što su Ivan Erslan (31, 12-2-1), Satoshi Ishii (36, 25-12-1), Mara 'Skull Crusher' Bojković (21, 3-0), Filip 'Nitro' Pejić (30, 16-7-2), Ivica 'Terror' Trušček (35, 42-37) i drugi zakoračit će u kavez Arene, gdje će se naći i mnoga svjetska imena, kao i ostali majstori borilačkih vještina iz regije.

Uoči spektakla u Areni porazgovarali smo s legendarnim Ivicom Truščekom, kojega očekuje borba s 30-godišnjim Austrijancem Markom Kisičem. To će legendarnom Truščeku biti jubilarna 80. borba u karijeri.

"Da, bit će 80. borba, imam 40 godina, dva okrugla broja. Malo sam i ozljedeđen, sve to dolazi na naplatu, nije ovo toliko siguran sport koliko sam sam sebe uvjeravao da je", rekao je Trušček na početku pa otkrio na što je najponosniji u svojoj dugoj karijeri:

"Nemam na što biti najponosniji osim jedne stvari. Ja sam otprilike 40 puta pobijedio i 40 puta izgubio, ali tih 40 poraza me nije zaustavilo. Nastavio sam se pojavljivati na treningu, u dvorani. Na to mogu biti ponosan - da sam pao 40 puta i digao se 41. put."

Truščeka u nedjelju očekuje novi meč i otkrio sam je kakva su njegova očekivanja:

"Ovo sam već govorio i budem ponovio jer mi se sviđa - ne volim sudjelovati u dosadnim borbama, a kamoli ih gledati. Ovo je showbusiness, ljudi vole gledati zabavne stvari. Kada ti počnu fućkati jer se ništa zabavno ne događa, onda znaš da te organizator sljedeći put vjerojatno ne bude zvao. Meni je zabavno u zabavnim borbama . Uvijek hoću biti agresivan, često je to na moju štetu, ali to je rizik koji prihvaćam. Tako će biti i ovaj put. Finiš će biti 100 posto, samo ne znam čiji."

Potom se Trušček osvrnuo na svog protivnika, Marka Kisiča (30).

"On je naravno mlađi od mene, svi su mlađi od mene. Veći je od mene, svi su i veći od mene. Ne vidim kako bi to mogla biti dosadna borba. On napada iz svih mogućih pozicija. napada s rukama, s nogama, s polugama... Opasan je borac, ima 8-3. moja djeca kažu da je to malo borbi, ja bih radije imao 8-3 nego 40-40 kako se osjećam. Ali tako je kako je."

Za kraj je Trušček poslao poruku fanovima i pozvao ih na spektakl u Areni.

"Dođite u našu najveću dvoranu, ovo će biti spektakl poput rock koncerta. Nastupaju naši najbolji borci, nemoguće je da gledatelji odu doma nezadovoljni", poručio je.

U nedjelju 28. svibnja od 20 sati ekskluzivno na Play Premiumu gledajte najveći FNC-ov event do sada koji će se održati Areni Zagreb! Ivan Erslan, Satoshi Ishii, Filip 'Nitro' Pejić, Ivica 'The Terror' Trušček i Marko 'Skull Crusher' Bojković samo su dio onoga što Vas očekuje!