Eddie Hearn o Furyjevom umirovljenju: 'I ja bih to napravio da želim više novca'

Boksačkim svijetom danas je odjeknula odluka jednog od najboljih boraca svijeta da se umirovi. Tyson Fury objavio je video u trajanju od 20-ak sekundi u kojem je jednostavno poručio kako prekida svoju boksačku karijeru i odlazi u mirovinu. Nije ovo prvi put da je 'Kralj Cigana' najavio svoje povlačenje iz profesionalnog boksa, ali na kraju bi se uvijek vraćao. Svoje viđenje te situacije među prvima je iznio jedan od najvećih boksačkih promotora na svijetu, Eddie Hearn.

Hearn se nadao u 2025. dogovoriti borbu između Furyja i svog najboljeg borca Anthonyja Joshue, ali izgleda kako od toga neće biti ništa. "Ako više nema želju za boksom i ne želi se natjecati, umirovljenje je najbolja opcija. Naravno da sam razočaran zbog britanskih fanova jer imali smo šansu ugovoriti najveći boksački meč, ali ako je ovo posljednji put da smo vidjeli Furyja, on je imao vrhunsku karijeru. Nisam baš siguran da se povlači, ali uvijek je dobra stvar umiroviti se kako bi vas netko dobro platio da se vratite iz mirovine. Ali ako se uistinu povukao, veliko poštovanje za njega i želim mu sve najbolje" - započeo je Hearn, a onda nastavio:

"Kad bih ja pokušao isposlovati najbolji mogući posao, također bih otišao u mirovinu. Ne mogu pričati u njegovo ime, to je nešto što bih ja napravio. Mislim da je ovo logična igra, ali možda je stvarno tako odlučio, ne znam. On je čovjek koji može sam donositi svoje odluke i ovo nije sport u kojem želite biti ako vam srce više nije tu. Nadam se da to nije slučaj i da ćemo ga gledati protiv Anthonyja Joshue."

Hearn je u nastavku rekao i kako će Joshua, u slučaju da se Fury ne odluči vratiti boksu, sljedeći meč odraditi protiv pobjednika meča Daniela Duboisa i Josepha Parkera. Svakako je čudno da Hearn već računa na meč za titulu IBF-ovog prvaka, iako je Joshua upravo u takvom meču bio brutalno nokautiran od strane Duboisa pa je za očekivati bilo kako će morati doći do barem jedne pobjede prije nego opet dobije priliku boriti se za titulu.

Fury je u posljednjem meču u karijeri po drugi puta poražen, a oba poraza nanio mu je Ukrajinac Oleksandr Usyk koji je tako zadržao svoja tri pojasa prvaka. Fury je posljednji put kraj karijere najavio 2022. nakon pobjede protiv Diliana Whytea, ali nije mu predugo trebalo da se vrati boksu.

