Nakon MMA spektakla u Areni Zagreb koji je premašio sva očekivanja, Fight Nation Championship (FNC) ponovno odlazi izvan hrvatskih granica i to u Bosnu i Hercegovinu. Po drugi put će, tako, FNC promocija održati priredbu u BiH, nakon Ljubuškog.

Regionalne borilačke zvijezde

U Kulturno-sportskom centru Bugojno na rasporedu je finale četvrte sezone "Armagedon Jamnica Pro Sport MMA lige", a napete i spektakularne borbe gledatelji će moći pratiti uživo na PLAY Premiumu.

Novi MMA spektakl, FNC Armagedon, očekuje nas u subotu, 22. srpnja, a prijenos uživo moći ćete pratiti putem PLAY Premium platforme.

Regionalne borilačke zvijezde ponovno će, tako, zakoračiti u MMA kavez, a među njima tu su braća Ivan (29, 3-0) i Tomislav (25, 1-0) Sičaja, Selver Mahmić (25, 1-1) i u glavnoj borbi večeri vrhunski neporaženi borac Tariel Abbasov (27, 7-0).

Brnada debitira u FNC-u

Prvi profesionalni meč odradit će i Frano Brnada (25, 0-0), a bit će ovo i prilika za nadolazeće nade za dokazivanje na velikoj sceni jer nas čekaju i finala u četiri težinske kategorije - perolakoj (-66 kg), lakoj (-70 kg), srednjoj (-84 kg) i poluteškoj (-93 kg).

Za neke će to biti prvi profesionalni meč te veliki korak naprijed u karijeri.

Spomenuti debitant, domaći dečko iz Bugojnog Frano Brnada, javio nam se jučer kako bi samo za portal Net.hr najavio nadolazeći spektakl u svom gradu, pred svojim navijačima...

Njegov suparnik na Superfight cardu bit će Slovenac Anže Vujčić u srednjoj kategoriji do 84kg, također debitant.

'Ne želim razočarati svoje Bugojno'

"Anže Vujčić je slovenski debitant koji iza sebe ima borbi. Gledao sam ga i dobar je. Meni je posebna čast to što se po prvi put u ovoj rastućoj MMA organizaciji - FNC-u - borim i k tome još u svom gradu, pred svojim ljudima. No, to mi je velika obveza da ih ne razočaram", kazao nam je Frano Brnada i nastavio:

"Spreman sam i više od toga. Čitave pripreme sam odradio u ATT Zagrebu. Treninzi su bili teški, a to treba tako biti. Spreman sam i to je najbitnije".

Ovo će za Franu Brnadu biti meč karijere...

"Sigurno. Svatko to trenira slobodnu borbu sanja da će jednog dana profesionalno debitirati i meni se taj san upravo ispunjava. Ovo je, stoga, sigurno najveća, najvažnija stepenica u mojoj karijeri, a samim tim i borba. Vjerujem da će to biti prekretnica, kojim će smjerom krenuti."

Želi izgraditi svoje ime u FNC-u

Kroz FNC Frano Brnada želi izgraditi svoje ime u slobodnoj borbi na regionalnoj sceni.

"FNC je sigurno trenutno najveća MMA organizacija na ovim prostorima. Vjerujem kroz nekoliko godina da će se raširiti na još širi prostor Europe. Jer, organizacija raste iz eventa u event. Ne treba dalje ići iz FNC-a jer u njoj možeš puno, a iz nje se možeš otisnuti u koju god organizaciju hoćeš. Naravno, to ovisi i o tvojem borilačkom rastu. Ako pobjeđuješ, ako si dobar, uporan, posvećen karijeri, onda u FNC-u možeš puno".

Nema sumnje, Bugojno će gorjeti kad Frano Brnada bude koračao prema kavezu, a i za vrijeme meča...

'Pritisak postoji'

"Pritisak zato postoji. Nije baš jednostavno, ali dobro se s pritiskom nosim. Vjerujem kad borba krene da će se to sve zaboraviti, da će biti bitno samo što je u kavezu, a ono sve okolo da neću ni čuti. Kad borac uđe u kavez, evo ja u ovom slučaju, kao da sam sam u dvorani. Čujem svoj kut i maksimalno sam fokusiran na sebe i izvedbu. Pozivam i ovim putem sve da 22. srpnja dođu u Kulturno-sportski centar Bugojno. To će biti centar MMA u regiji, baš spektakl".

Bit će i ovaj meč pravi sukob stilova...

Sukob stilova

"Istina, ja više preferiram borbu u stojci, a Vujčić je specijalist za poluge. Mada je i u stojci dobar. No, proučili smo ga i imamo spremne neke kombinacije posebne kojima bi ga trebao ugroziti."

Obitelj posebno emotivno proživljava svaki Franin ulazak u kavez...

"Tata, braća oni ajde, prihvatili su to i nekako im je lakše, još i pogledaju moju borbu, a mama kao mama, ona se brine. Ne može to prihvatiti, a ne može ni zabraniti. Majka mi ne može doći na event i gledat me, ali navikla se", zaključio je Frano Brnada.

Middleweight (-84 kg)

Frano Brnada (BiH) - Anže Vujčić (Slovenia)