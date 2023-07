Je li istina da borci, kad zakorače u kavez, uđu u neko posebno stanje, bi li se ikad profesionalno borili jedan protiv drugog i zašto je u Ljubuškom, na posljednjem FNC-ovu eventu u Bosni i Hercegovini bilo tako dobro? Na ta i sva ostala pitanja unutar Octagona American Top Teama u Zagrebu, odgovarila su nam braća Sičaja.

Adrenalin i beznađe

Sutra s početkom u 20.00 na PLAY Premiumu moći ćete ih gledati, kao i ostale regionalne zvijezde, u finalu 4. sezone FNC-ove Armagedon Jamnica Pro Sport MMA lige.

Novi MMA spektakl, FNC Armagedon, očekuje nas 22. srpnja, a prijenos uživo moći ćete pratiti putem PLAY Premium platformeod 20.00.

Razgovarali smo već s njima i potpisnik ovih redaka i vrijedni snimatelj Petar Kleščić završili potom u kavezu. Nismo se htjeli okušati s dečkima, baš nismo sigurni kako bi to prošlo, nego čisto porazgovarati...

"Adrenalin sigurno, više manje beznađe kako se kaže, ne znaš gdje si. Ne znaš gdje si...", govore nam iskreno, a opet s dozom humora, dečki koji imaju svoj borilački put. Ivan tu naglašava...

'Mnogi se ničeg ne sjećaju nakon borbe'

"Dosta njih koji su se borili rekli su da se ničeg ne sjećaju u tri minute po tri runde mečeva. To je neko stanje ludo skroz. Ali, to opet ovisi od čovjeka do čovjeka. Bio sam u posljednjoj borbi kao na sparingu, zato dobro i odradiš".

Kad ih se pita o atmosferi u posljednjem eventu u Ljubuškom i sami govore kako je to bilo nešto posebno... Naime, dečki su iz Rame, a Ljubuški je na dva sata vožnje auto. No, njihovi prijatelji, svi živi koji ga znaju, potegli su iz svoje hercegovačke općine i okolice i stvorili im atmosferu za pamćenje. Da stvar bude još luđa, Rama i Bugojno udaljeni su 30 km.

Na početku profi karijere

Braća Sičaja itekako su praćeni u tom dijelu Bosne i Hercegovine i pravi uzori tamošnjim mladima koji se žele ili bave borilačkim sportovima, posebno MMA. Iako, njih dvoje zajednički imaju tek 4 borbe.

No, koliko je volje, želje i talenta u njima govori i to da je Ivan u profi vodama na 3-0, Tomislav na 1-0. Na početku su priče i žele nastaviti s pobjedama u Octagonu. Tada u Ljubuškom, imali su pobjednički gard...

Ludnica u Ljubuškom

"Bilo je i previše naših tada, ali bilo je nezaboravno. Nadamo se da će u Bugojnom biti još luđe. Ako ništa, onako nek bude i bit ćemo zadovoljni. Ljubuški je nadmašio očekivanja. Znali smo da će biti dobro, ali da će baš onoliko ljudi doći... Za neke smo se i začudili kad smo ih vidjeli na tribinama. Bilo je vrhunski. Puna dvorana, 5000 ljudi je stalo. Sad u Bugojnu će biti malo manja dvorana, ali nadamo se da će se napuniti. I Bugojno i Rama i sve vrvi ljudima, tako da ne sumnjam u to."

Pogledajte o čemu smo pričali s braćom Sičaja u priloženom videu gore.