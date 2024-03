Ivica "The Terror" Trušček (43-39-0 ukupni skor, 4-3-0 FNC skor - 40. godina - 15.12.1983.), legendarni hrvatski MMA borac, velteraš, u 41. je godini i ne misli stati s profesionalnom borilačkom karijerom.

Prije skoro mjesec dana je u njemačkom Oberhausenu odradio odličan meč na Oktagon 53 priredbi protiv domaćeg borca Cihada Akipe.

"Ugušio" ga je Trušček u drugoj rundi nakon što je Akipa bio agresivan, bezobrazan, pomalo i glup, jer je podlo i nesportski nasrnuo na Ivicu prilikom vaganja, počeo ga udarati nemilosrdno, dok se Trušček samo branio, nije se htio tući do meča...

Vratio se u Hrvatsku trijumfalno nakon hladno servirane osvete iskusnog lisca, u svoje Križevce i nastavio uobičajenim ritmom, svakodnevicom.

Svakog dana Ivica Trušček vozi od Križevaca gdje živi do Zagreba na trening u American Top Team. Minimalno je tri sata u autu. Sat i 20 minuta mu treba od doma do dvorane u Španskom.

Prije je trenirao dva puta dnevno po 4 sata, sad samo jednom po dva. Kaže da jednostavno ne stigne, jer uz borilačku karijeru Ivica radi i kao zaštitar za jednu poznatu domaću zaštitarsku kompaniju. Ovako Ivičin dan izgleda u brojkama - 12 sati noćna, 3 sata vožnja, dva sata trening, oko 6 sati spavanja i malo druženja s djecom.

"Jer ti si mrtav čovjek, šljaker iz treće smjene, i možeš lagat svoju mamu, ali nikad ne mene. Ne vjeruj nikad stričeku narkotiku. Jer on ima malo bed taktiku. Taj je crna ovca naše familije", stihovu su bezvremenskog hita Pips, Chips and Videoclips pod nazivom Fred Astaire.

Sljedeći Truščekov meč je na spektakularnom FNC 15 eventu 30. ožujka u Areni Stožice u Ljubljani protiv Marka Vardjana, domaćeg borca. Voyo će ekskluzivno prenositi taj event od 19.00.

Javio nam se Ivica Trušček jučer nakon što se malo naspavao, a prije toga nije 30 sati. Radio je noćnu smjenu.

"To me malo muči. Kad taj prvi dan noćne, a radim noćne od ponedjeljka do petka, onda sam subotu i nedjelju doma, onda mi je taj ponedjeljak, utorak, početak tjedna su mi uvijek najgori."

Ivica Trušček se probudi oko 14-15 sati poslijepodne. Malo se poigra s djecom. U trenutku kad nam se javio u poslijepodnevnim satima, s njima je igrao šah. Onda ide na trening i nakon treninga ima šihtu od 12 sati. I tako pet dana u tjednu. Subotu i nedjelju je malo više doma.

"Nije lagano, mogu jedino odustati, ali odustajanje nikad u mojoj karijeri nije bila opcija. Ja bih se borio zauvijek, ali znam da to ne može tako. Neka Forgy odluči, kaže kad je dosta, da više nema smisla. Onda kad budem imao više štete nego koristi. Tada više ne ulaziš u kavez", govori nam Ivica Trušček. Upravo zbog svoje srčanosti u kavezu fanovi ga obožavaju.

"Prepoznaju to ljudi, ako ništa drugo kao nekog tamo smotanca, blesavca, ali koji ima neke svoje ciljeve od kojih ne odustaje. Ljudi se valjda mogu malo poistovjetiti s tim, ako ne i dobiti inspiraciju za neka svoja ostvarenja."

Što bi Ivica Trušček samom sebi 16.-godišnjaku rekao da ima priliku?

"Da više slušam druge, trenere posebno. Bio sam jako tvrdoglav kao klinac, slabo sam slušao druge. Trebao sam više znati da, ako nekom mogu vjerovati, da ga onda trebam i više slušati, a ne svoje nekakve načine izmišljati, jer sam tako više griješio nego pogodio."

Je li ga karakter koštao nečeg u karijeri?

"Puno toga. Dobro, nisam mogao živjeti kao Mirko Filipović, ali sigurno sam si mogao bolje posložiti neke stvari u životu, sigurno da sam mogao, nego da sad radim noćne smjene po 12 sati pet puta tjedno. Da se razumijemo, u školi sam bio dobar, samo što vam mene škola nije zanimala i teško je to bilo promijeniti. Bio sam tvrdoglav prema trenerima, evo prema Forgyju primjerice, koga sam imao od početka. Njemu sam se uvijek nešto protivio. On mi je bio kao neka očinska figura s kojom sam stalno bio kao u nekakvom konfliktu. Samo da ne bude po njegovom, nego po mojem, a onda to pođe po krivu. Sad sam napokon to prihvatio i sad je to bolje, ali i poprilično kasno".

Zašto bi bilo kasno? Nikad nije kasno...

"Imam 40. Uz to, 80 borbi od kojih sam 40 izgubio. Gleda se to sve. Uporan jesam, to je jedina stvar koju mogu priznati za sebe."

Najveća podrška mu je majka i djeca, naravno.

"Ne može ti biti podrška netko za nešto što ti donosi određenu štetu. Nije mi majka presretna. Sad sam imao i frakturu lubanje, svašta nešto. Majka ti ne može biti podrška u tome ako doma dolaziš s frakturom lubanje, strganom šakom, bicepsom, tetivom... ako imaš brojne operacije. Najbliža obitelj ti teško može biti neka podrška i to je sebično od mene ako ih kroz to sve vodim, furam, ako sve to moraju proživljavati. Meni je lakše, oni nemaju nikakav utjecaj. Teže je gledati svog kako se bori, nego sam ući u kavez. Moji luđaci iz kluba su mi velika podrška".

FNC raste kao organizacija, a on je sretan što je dio promocije, najjače u jugoistočnoj Europi što se tiče mješovitih borilačkih sportova.

FNC 15 u Ljubljani donijet će sraz Mirana Fabjana i Marija Žgele. Slovenski kickboxer, tamošnja legenda tog sporta i Drvosječa iz Vinkovaca koji nokautima slaže suparnike u kavezu, plijene pažnju kao glavna borba večeri. Obojicu ih Ivica Trušček poznaje...

"Jako mi je teško prognozirati borbu i nezahvalno mi je malo to za reći jer sam stvarno dobar s tim luđakom Fabjanom. Stvarno mi je drag. Žgela opet trenira u American Top Teamu, on je na drugi način skroz lik, flegma kakvu ne znam jesam li vidio ikad u ovom sportu. Njega ništa ne dira. On ništa ne čita, ništa ne zna, baš ga briga za sve. On samo uđe unutra, udari te i gotovo. Ne bih se usudio praviše navijati za ikog, ali ako moram birati, je***a, Žgela mi je iz kluba, Treniramo skupa. Međutim, smatram da je Fabjan ipak malo u prednosti, jer se toliko puta više borio. Ima puno više iskustva. Proveo je više vremena u toj aktivnosti od Žgele", objašnjava nam Ivica Trušček i za kraj naglašava:

"FNC raste i ide ka tome da bude jedna od najboljih MMA organizacija Europe, ako to već i nije, ako gledamo područje popularnosti i promocije trenutno na Starom kontinentu. Jer, najjača je organizacija u regiji, u ovom dijelu Europe. Ide, širi se i u Sloveniju, Austriju, osvojila je Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, jednom u Begradu, bit će prvog lipnja i drugi put. Oktagon i KSW organizacija su, pak, podijeljene i bore se oko područja svog, ali ovo je naše sigurno."

Spektakularnu FNC 15 priredbu iz Ljubljane možete gledati u prijenosu UŽIVO 30. ožujka na Voyo platformi