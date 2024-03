FNC promocija ruši slovenski MMA rekord 30. ožujka u ljubljanskim Stožicama. Priredba po rednim brojem 15, kako nam je u intervjuu otkrio hrvatski Dana White - predsjednik FNC Dražen Forgač Forgy, mogla bi biti najveća dosad u Sloveniji što se tiče mješovitih borilačkih sportova. Ulaznice idu jako dobro i očekuje se kako će slovenski MMA zadobiti nove brojčane vrijednosti.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Dražen Forgač Forgy - Šef FNC-a i American Top Teama

Spektakularnu FNC 15 priredbu iz Ljubljane možete gledati u prijenosu UŽIVO 30. ožujka na Voyo platformi

Također, vodeća organizacija slobodne u jugoističnoj Europi ima isplanirano i datumski dogovoreno širenje i na Austriju. No, prije Beča, FNC tim ide u Beograd gdje će početkom lipnja odraditi novi event, drugi u tom gradu i državi. Dobro poznata ruta svih Balkanaca - Sarajevo - Beograd - Ljubljana - Beograd - Beč 22. lipnja. Dražen Forgač nam je sve otkrio:

"Austrija je već dogovorena. To je također naše tržište zbog velikog broja ljudi koji su s Balkana. Prije Beča, FNC će opet skoknuti do Beograda. To je 1. lipnja", objašnjava nam Forgy i nastavlja:

"FNC se širi i ovo sve što se događa je prirodni slijed. Slovenija je dio regije, bliska nam je i jezično, a ima i povijest borilačkog sporta. Svi se razumijemo, pa je i puno lakše organizirati evente na istom govornom području. Imamo dosta slovenskih boraca u rosteru. Na samom fight cardu će biti 7 Slovenaca. Očekujemo jako dobar odaziv publike, vidljivo je i to i po broju prodanih ulaznica u ova prva dva tjedna. Očekujemo rasprodane Stožice. Dosad nije u Sloveniji bilo ovakvih MMA evenata".

Foto: Screenshot/Voyo Foto: Screenshot/Voyo

"Bilo je", priča nam dalje Forgy, "nešto sitno u Stožicama još prije, ali tad slobodna borba nije bila na takvoj razini i popularnosti".

Stožice su najveća Arena u Sloveniji i FNC je organizacija baš za takvu Arenu s takvim kapacitetom i mogućnostima...

"Publici ćemo pružiti vrhunsku produkciju i zanimljive mečeve. Bit će to spektakularna noć u Areni Stožice, publici ćemo pružiti pravi doživljaj", otkriva nam Dražen Forgač i o glavnoj borbi FNC 15 eventa Miran Fabjan - Mario Žgela navodi:

"Miran Fabjan se doslovno, nakon pobjede nad favoriziranim Tomom Spahovićem, preko noći pretvorio, prometnuo u jednu od vodećih zvijezdi regionalnog MMA sporta. Svi pričaju o njemu. Miran je prozvao kompletnu tešku i polutešku kategoriju, sve najbolje borce, od Stošića, Jokera, Erslana itd... nema MMA fana na Balkanu koji željno ne iščekuje ovu borbu. Radi se o spektakularnoj borbi, uparivanju dva strašna udarača. Fabijan je vrlo iskusan kickboxsač, jedan od najvećih ikad u regiji. Žgela je, se druge strane, strašan nokauter. Svi znamo kakav udarac ima s kojim je uspavao mnoge suparnike. Očekuje nas jedan vrhunski i krvav meč. Jedva čekamo to vidjeti", zaključio je Dražen Forgač.

Raspored FNC evenata za ovu godinu

FNC 15 - Ljubljana 30.3.2024.

FNC 16 - Medulin 13.4.2024.

FNC 17 - Beograd 1.6.2024.

FNC 18 - Beč 22.6.2024.

FNC 19 - Pula 7.9.2024.

FNC 20 - Zagreb 23.11.2024.