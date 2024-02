FNC priredba osvaja i treću zemlju - Sloveniju. Po prvi put najjača regionalna organizacija mješovitih borilačkih sportova prelazi granicu prema Zapadu. Na Zapadu ništa novo? Stara poslovica, više književna uzrećica, po prvi put gubi.

Nakon što je Dražen Forgač Forgy, zajedno sa svojim timom ljudi i, naravno, odličnim i srčanim borcima koji se bore pod okriljem organizacije, osvojio srca borilačkih fanova BiH u tri grada (Ljubuški, Bugojno i Sarajevo), te Srbije, točnije Beograda s najjačom glavnom borbom ikad u regiji (Barrio Croata - Bakočević), Ljubljana je sljedeća destinacija.

Spektakularnu FNC 15 priredbu iz Ljubljane možete gledati u prijenosu UŽIVO 30. ožujka na Voyo platformi.

Dvorana Stožice je velika, ali takav je i interes za spektakl koji donosi FNC, a sad su u prodaji ulaznice za FNC 15 priredbu. Otkio nam je to i Miran Fabjan, hit borac FNC organizacije koji je doživio strelovit uspon u popularnosti boraca same organizacije.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL Sudar titana u sarajevskoj Zetri.

Priredbu će predvoditi spomenuti Miran o kojem se najviše pričalo nakon što je oduševio sarajevsku Zetru velikom pobjedom za kraj 2023. godine protiv Tomislava 'Spahovića (34, 8-7), borca poznatijeg kao Zvijer.

Novi ispit za Fabjana donosi mu ulaz i priliku za nešto veliko. Ako dobije u Ljubljani pred svojom publikom, dobit će šansu za meč za titulu protiv Marija Žgele (26, 7-2).

Savršen je to match up dva borca. Miran Fabjan je stand uper, dok je Žgela zvijer kako god okreneš.

To neće biti sve jer nas očekuje i meč za titulu perolake kategorije u kojem će Jordan Barton (30, 8-3-1) pokušati ostaviti pojas u vlasništvu protiv mladog Itaya Tratnera (23, 8-5-1).

Javio nam se Miran Fabjan jutros nakon treninga. Trenutno je u full trenažnom procesu. Sad ide najjače, a kako će se bližiti borba, onda će postepeno smanjivati jačinu treninga i sparinga, te tempirati, sa svojim timom u Puli u Trojan Gymu, formu za meč.

"Baš idem za Pulu i tamo sam do meča. Po prvi put FNC dolazi u Sloveniju. To će biti spektakl. Već sad je interes velik. Između mene i Žgele nema zle krvi, svi smo u organizaciji korektni jedni prema drugima, ali, znate, postoji tu jedan veliki problem. Svi, ali aposlutno svi koji uđu u kavez FNC-a jedan nasuprot drugom, ima zle krvi. Svaki borac želi jedan drugom otkinuti glavu. Svatko želi pobijediti", govori nam Miran Fabjan, fantastičan kickboksač, legenda tog sporta u Sloveniji i nastavlja:

"Da, tako vam je to. Bit će i sad puno zle krvi u kavezu. Bio Mario Žgela korektan, nekorektan, simpatičan tip je svakako, ali kad ga vidim u kavezu, vjerujte mi da će to biti jedna ružna priča za njega, dobra za moje navijače. Spremamo se maksimalno ozbiljno, u detalje. Bit će to spektakl. Žgela će pasti".

Sparira s jakom ekipom. Mora jako zapeti i to je napravio, na tehnici i posebno brzini. Brusi se sve. Ima vremena, ali i nema. Jer, ovaj najjači tempo, kad se izgradi "platforma" i izoštre mogućnosti za meč i suparnika, onda će se jačine i intenzitet, kao i segmenti, smanjivati.

"Ljubljana, spremi se za Slo Rockyja", poručio je Miran Fabjan i dodao:

"Ulaznice se prodaju, bit će ljudi. Imam dobra očekivanja i to će biti povijesni trenutak u povijesti evenata, pojedinačnih, u slovenskom sportu. Ovo će biti nešto posebno, rekordno, borilački sport u Sloveniji takvo što će pamtiti još dugo, a Mario Žgela će jako ružno završiti. I za kraj, hvala RTL-u i Voyo platformi što će prenositi ovaj event, što nas pratite. Pozdrav u Zagreb i Hrvatsku".

I za kraj, spomenuti ćemo da svoj primjerak možete osigurati online putem Eventim sustava, a fizički ih možete kupiti na svim Petrol benzinskim postajama.

Za sve one koji neće moći biti u dvorani tu je direktan prijenos putem Voyo.hr stream platforme.

