Prije borbe je frcalo na sve strane, ali nakon nje ipak su obojica pokazali sportsku, borilačku i ljudsku veličinu.

Slovenski MMA borac, priznati kickboksač i muay thay specijalist Miran Fabjan i Tomislav Spahović, jedan su drugom čestitali na hrabroj glavnoj borbi FNC 14 priredbe u sarajevskoj Zetri proteklog vikenda, koja je izazvala veliki interes javnosti.

Fabjan i Spahović, kao ljudi su se naklonili jedan drugom. Miran Fabjan je tehničkim nokautom u trećoj rundi pobijedio hrabrog Tomu Spahovića, koji se borio do zadnjeg...

Nakon meča, izjavio je da će raditi meč u Ljubljani i da želi meč za titulu protiv Mateja Batinića. Rekao je da će zatvoriti šefa FNC promocije Dražena Forgača Forgyja i Zelga Galešića u sobu dok se ne dogovore, a usto se i zahvalio Galešiću na svemu.

Jer, da nije bilo Trojan gyma iz Pule, Miran Fabjan ne bi uspio - ne samo dobiti ovaj meč, nego se izvući iz problema u kojima je bio... Ima tu još imena kojima je Miran zahvalan...

Foto: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL Sudar titana u sarajevskoj Zetri.

"Htio bih se još jednom zahvaliti i putem vašeg cijenjenog medija FNC-u koji je stvorio nevjerojatnu platformu putem koje se borci mogu pokazati i razvijati na najbolji način. Veliko, nebesko hvala mojem MMA klubu Trojan gymu. Galešić, Vitasović i ostali dečki, veliko hvala, do neba vam hvala na svemu. Puno ste mi pomogli. Bez vas, ja ne bi mogao niti sanjati, a kamoli ostvariti ovaj uspjeh. Ne smijem zaboraviti niti kondicijskog trenera Roka Urbančića - fitness stadion Nova Gorica."

Fabjan je u jednom dahu nastavio se zahvaljivati svima koji su sudjelovali u ovoj pobjedi i njegovom borilačkom razvoju...

"Damir Mikelić, Gavrilo Stojanović i Gracie Barra Koper, nemojte misliti da bi vas zaboravio, hvala i vama momci od srca. Miha Frlc i Domen Vargles, s njima sam sparirao i hvala i njima, jako su pesrpektivni. Veliko hvala i Mihi Čačiću, treneru Chico gyma Škofja Loka. "

Naravno, puno je i do Mirana i njegovog karaktera i upornosti. Nakon svega što je prošao, crnog perioda protkanog ovisnošću i depresijom, pobjeda protiv Tome Spahovića u slobodnoj borbi, protiv hrvača, granitnog tipa koji se htio na najbolji mogući način vratiti borbama pred svojom publikom, u svom gradu, nije samo sportskog karaktera, nego je ona puno veća i šira.

Ovo je pobjeda Mirana Fabjana protiv svih svojih demona. A najteže je pobijediti samog sebe u glavi...

"Znate kako je to, ja sam ratnik. Uvijek sam kao borac pružao mečeve za pamćenje. Stekao sam ime u dosta neatraktivnom sportu, ne toliko praćenom, pa me čitav Balkan već tada znao. I sad kad sam dobio mogućnost nastupanja na FNC platformi, jer ovo je baš platforma za mase. Momci to dobro rade i što god napraviš, ako oduševiš publiku, a moji mečevi su svi takvi, onda su fanovi sretni i zadovoljni. Naravno, nešto se pita i suparnika, za ples je ipak potrebno dvoje dobrih partnera", kazao nam je Miran Fabjan, Slovenski Rocky, te dodao:

"Gledam baš ove komentare kako ljudi kritiziraju Spahovića. Jeste li vi normalni?! Čovjek je preživio laktove, visoki ritam, ubijali smo se u kavezu, fino smo se pobili... Jedan treba izgubiti. Vrlo lako se moglo dogoditi da ja izgubim borbu. Kako se sad sarajevska publika ponaša prema Spahoviću, to je nepravedno. Čitam komentare, pa to je strašno."

Miran Fabjan stao je u obranu Tome Spahovića i naglasio:

"Normalno, momak je borac, jako udara, stvorio mi je puno problema. Bacao me na pod, pakao sam proživio. Kao što sam rekao, idemo prvu rundu izdržati pakao, pa onda dobiti. Bio je to meč dva borca koja su na sjajan način prezentirala sve ono što slobodna boorba nudi. Sahović je bio odličan suparnik. Ovaj moj uspjeh u Zetri nije samo moj, to je uspjeh i Tome Spahovića koji je pružio strašnu borbu."

Nije tu stao...

"Uopće se ne bi trebali opterećivati s onima koji nisu osjetili što je to uspjeti, ne shvaćaju uspjeh, pa vrijeđaju. Ti koji to Spahoviću sad rade, oni nisu uspješni u ničemu. Takvi se hrane samo s neuspjehom drugih. Borci znaju što je uspjeh i neuspjeh. Savjetovao bi Spahoviću da se ne opterećuje s drugima, jer jako dobro zna kako je pobijediti, kako je biti na tronu i normalno, ako si gore, onda moraš znati kako je i dolje. I mi se dižemo s poda, Tomo se diže, ja se dižem, idemo nakon pada naprijed. Tomo će sljedećeg suparnika prebiti", zaključio je Miran Fabjan.