Potpuni šok usred Times Squarea! Domaći 'Rocky' zalijepio kontroverznog boksača za pod

"Nema izgovora. Uhvatio me rano. Ali cijela godina me iscrpila", priznao je Garcia nakon poraza.Romero, bez mnogo filozofiranja, odgovorio je: "Nokdaun uvijek pomaže. Neka se Haney i Garcia zabavljaju. Ja sam svoje napravio."

Sudačke kartice nisu ostavile prostor za dvojbe: 115-112, 115-112 i 118-109 u korist Romera. Iako bez nokauta, njegova zrela i promišljena izvedba pokazala je da više nije boksački autsajder. Bio je to udarac ne samo Garciji, već i svima koji su već planirali idući veliki promotivni korak – borbu Haney-Garcia 2.

Garcia se pridigao, ali do kraja meča nikad nije povratio samopouzdanje

Garcia je odmah gubio ravnozežu, no u potpunosti je pao nakon drugog lijevog krošea Romera koji je uslijedio nakon ubojitog prvog.

Garcia je u ring ušao kao favorit, tek nekoliko tjedana nakon što je skinuo etiketu "kontroverznog", no nije bio spreman za ono što mu je Romero pripremio. Iako su svi očekivali sigurnu pobjedu i novu ulaznicu za mega-dvoboj, Rolly se nije pojavio kao pratnja u tuđem spektaklu – već kao glavni glumac.

Rolly Romero šokirao je boksački svijet pobjedom protiv Ryana Garcije na priredbi "Fatal Fury" u New Yorku, gdje ga je jednoglasnom odlukom sudaca porazio i tako srušio planove o revanšu Garcije s Devinom Haneyjem. Potez koji je prevagnuo u borbi dogodio se drugoj rundi i šokirao puni Times Square. Romero je nokautirao Garciju lijevim krošeom u bradu. Garcia je pao kao pokošen, udaradc ga je ošamutio, no nastavio je borbu. Romero je kontrolirao borbu do kraja i pokazao taktičku zrelost koja mu je donijela najveću pobjedu u karijeri. Pogledajte njegov sjajan knockout.