Morate vidjeti kako je izgledao susret Stipe Miočića i Željka Mavrovića: Ovo će vam uljepšati dan

Stipe Miočić po četvrti put je u Hrvatskoj, no ovog je puta doveo i obitelj. Supruga i djeca su po prvi put u Lijepoj našoj, a Stipina majka se vratila po prvi put nakon pola stoljeća. Borilački velikan bio je kod premijera Andreja Plenkovića gdje je cijela obitelj dobila Domovnice, a posebno priznanje dobio je kod presjednika Hrvatske, Zorana Milanovića. Nakon tog službenog dijela, došlo je vrijeme i za Sunset Sports Festival kojem se Stipe dugo radovao. Stigao je i u Petrčane gdje je održan 'The homecoming of Stipe Miočić' na kojem je kao moderator sve vodila popularna Kate Scott. Bio je tamo i Peter Schmeichel, ali i Pete Radovich, ali kada je došao trenutak za pozdrav Miočića i Željka Mavrovića, uslijedio je pravi trenutak sreće. Stipe je cijelo vrijeme nosio i majicu 'Javna Vatrogasna Postrojba Zadar', svojih kolega hrvatskih vatrogasaca.