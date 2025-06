YouTuber pobijedio najboljeg protivnika dosad: Publika zviždala, poznati voditelj borbu nazvao farsom

Jake Paul pobijedio je Julia Cesara Chaveza Juniora jednoglasnom odlukom sudaca. Paulu je to bila 12. pobjeda u 13. meču, a mnogi ovu smatraju najvrjednijom do sada jer je Chavez bio prvak srednje kategorije po WBC-u od 2011. do 2012.

Borba je trajala deset rundi, a suci su bodovali 99–91, 98–92 i 97–93 u Paulovu korist što pokazuje Paulovu dominaciju.

Paul je dominirao od početka, kontrolirao ritam uz precizne udarce i jake udarce u tijelo. Paul je dominirao od samog početka, pokazujući zrelost, bolju pripremu i veću preciznost. Chávez Jr., koji je u meč ušao s reputacijom bivšeg prvaka, djelovao je sporije i fizički nespremno. Cháveza je uvjerljivo nadmašio u većini rundi, dok je bivši prvak nešto pokazao tek u kasnijim rundama. Raspodjela bodova: J. Paul 9–10 rundi, Chávez osvojio jednu do dvije runde.

Piers Morgan borbu je nazvao “dosadnom namještenom farsom”, optužujući Paula da pljačka sport boreći se u namještenim borbama protiv starih boksača koji su izvan forme.Borbu je nazvao dosadnom farsom. Publika je na trenutke negodovala zbog manjka akcije.

Jakeu Paulu to nije smetalo. On je najavio da cilja borbu za naslov kao i mečeve protiv Gervonte Davisa, Anthonyja Joshuе, Badou Jacka, Gilberta „Zurda“ Ramíreza i Tommyja Furyja.