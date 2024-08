Dva influencera postala su na jedan dan MMA borci. Filip Pejić Nitro proveo je kroz svoj dan Brunu Lukića i Karla Kreša. Biti MMA borac, k tome profesionalni, nije lagano. Pogotovo nije lako biti Filip Pejić Nitro, kojem je dan ispunjen od jutra do kraja.

"Hoćemo li preživjeti"? Upitao je sa smiješkom Filip Pejić Nitro, šetajući s dečkima kroz Trnavu, njegov kvart.

"Naravno da je najjači kvart u Zagrebu. Tko je ovdje ikad došao i stukao nas?", rekao je Filip.

Inače, kad je Nitro gostovao u podcastu Net.hr-a 16. srpnja, ispričao nam je svoju životnu priču o odrastanju u Trnavi, tučnjavama po kvartu, Dinamovom Sjeveru kojeg je kao klinac pohodio jedno vrijeme...

"Nikad mi u životu nije bilo dosadno. Tukao sam se stalno po kvartu i na ulici, ali uz to što sam bio huligan, bio sam i sportaš. To me na kraju i spasilo da ne odem u krivom smjeru, a tu ne mislim i ne pričam sad o utakmicama, nego mislim na neke druge stvari. Uvijek sam bio sportaš. Cigarete me nisu previše nikad zanimale. Pušio sam tri-četiri mjeseca u životu. I to tamo u sedmom razredu. Nije mi to bilo napeto niti moj stil", govori Filip Pejić.

Vratimo se mi na Voyo EXTRA epizodu u kojoj spomenuti influenceri upoznavaju s Filipom Pejićem njegov kvart i jedan dan u životu.

"Idemo do čuvenog poligona, tamo gdje sam razbio dosta glava", rekao je Pejić, na što su se dečki strgali od smijeha.

"Znači, tu je sve počelo?" - dobacio je influencer Bruno.

"Tu imam dosta sjećanja, ovdje je sve počelo. Sad ćete vidjeti da je idealno."

Došli su do pruge, prijelaza za automobile. To je sjecište na kojem su se generacije klinaca u Trnavi mlatile. Ima puno kamenja, šljunčanog djela, ali i betonskog, onako širokog. Taman za jedan na jedan. Uz to, Nitrov "poligon" može primiti veći broj ljudi spremnih na uličnu makljažu.

"I dečki, čini li vam se ovo kao neki dobar poligon?"

Pejić je nastavio objašnjavati:

"Bilo je tu dosta tuča jedan na jedan, upravo ovdje. Bili su to dogovori. Dođu ti 50 ljudi s jedne, pa 50 ljudi s druge strane, ali budu dvije-tri tučnjave jedan na jedan. Nama je to bilo normalno. Ulica je ulica, tu nema pravila. Mi smo tu došli s ulice. Mene je izgradila ulica, a u Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showu su školovani borci. Ja sam sa 18. krenuo trenirati prvi borilački sport u životu. Trnava je jako puna talenata", izjavio je Pejić.

Kakvu su avanturu Bruno Lukić i Karlo Kreš prošli s Filipom Pejićem Nitrom, jesu li preživjeli jedan dan u životu Nitra, slavnog zagrebačkog MMA borca i dokazanoguličnog mangupa, pogledajte u proloženo You tube videu. FNC i Voyo platforma časte svoje fanove epizodom za pamćenje.